احذروا !! القنب أخطر أنواع المخدرات- الجزء الأول

نلحظ في الآونة الأخيرة استعمال "الحشيش والمخدرات" من شريحة الشباب خاصة، من كلا الجنسين، وأصبح الحديث عن الموضوع عاديا جدا ومألوفا، بينما كان في الماضي أقل تداولا وأقل تصريح معلن عنه، ونرى العديد من المقاهي والحانات الليلية التي يكثر فيها التداول إما بالبيع أو بتجمع الشباب لهذا الهدف، الشيء المقلق فعلا لهذا الجيل الذي يزداد تعلقهم به، والادعاء بأنه يساعد على التركيز والجو الاجتماعي العام هو غير صحيح، وهو بالمجمل يؤدي إلى الإدمان تدريجيا لينتقل مستعمله من النوع الخفيف، كما يدعون، إلى أنواع أصعب لينتهي بهم الحال إلى فقدان السيطرة والإدمان الصعب الذي ينتهي في نهاية المطاف إلى أزمات نفسية، والخروج منه يحتاج إلى علاج نفسي صعب، ومن ناحية أخرى عدم ردع القانون بشكل قاطع لمستعملي أو من بحوزتهم لغاية وزن معين من القنب وغيرها والجزاء يكون بما يعادل مخالفة سير عادية كعقاب على ذلك الشيء الذي يسمح المجازفة والتجربة للأفراد.

عن هذا الموضوع التقينا بالدكتور وليد حداد يعمل محاضرا في علم الإجرام وأجرينا معه لقاء مصورا خاص بموقع والدية برعاية عرب 48، ولأهمية الموضوع ارتأينا أن نقدم الفيلم في جزئين متتاليين على مدى أسبوعين، حدثنا الدكتور وليد قائلا:

الجزء الأول:

"أسهل طريقة لمعرفة عالم المخدرات والسموم ومدى تأثيره على الدماغ، لذلك تقسم المخدرات إلى 4 أقسام:

القسم الأول: سموم منشطة، فهي تؤثر على مركز الدماغ المركزي من أجل تنشيطه مثل الكوكائين والسبيد وغيرها.

القسم الثاني: سموم مهدئة، فهي تؤدي إلى التهدئة والإحباط، مثل الكحول والمهدئات والحبوب لمرضى الأعصاب.

القسم الثالث: السموم المسكنة للأوجاع، وهي تؤدي إلى الإدمان، مثل الأكامول والهيروين، فتأثيرها على الدماغ من خلال إسكات القسم المسؤول عن الوجع.

القسم الرابع: سموم تؤدي إلى الهلوسة مثل "الحشيش الإيكستازي والتريبيم والماريخوانا وغيرها"، فهذه استهلاكها بشكل مكثف يؤدي إلى هلوسات خطرة، وقد تؤدي بالأخير إلى الانتحار.

الهلوسات:

هي تهيؤات لا منطقية ولا واقعيه من أنواع الأمراض النفسية، تحتاج إلى علاج. يجب فصل إذا كانت هلوسات نتيجة مخدرات أو مرض نفسي، ننتظر شهر بعد الانقطاع عن التعاطي بالمخدرات، إذا لم تزل عوارض الهلوسة والحالة فيجب تدخل طبيب نفسي.

القنب ومشتقاته:

نبتة القنب ومشتقاته معروفة منذ اكثر منذ 3000 عام، وفي الهند كانت تستعمل للتطبيب والعلاجات وتدخل في الأكلات حتى، ولكن البشرية استعملتها لأهداف أخرى، فمنذ 100 سنة واكثر أصبح معروفا أنها تؤدي إلى السطل، المشكلة في الإنسان واستخدام المادة وليس بالمادة.

- هي مادة تؤدي إلى هلوسة، وتصنف على أنها أخف أنواع المخدرات ولكنها ليست كذلك ولكن هذا التصنيف يكون مقارنة مع السموم المصنعة كيماويا يكون ضررها أكبر وأخطر، ولكنها مادة مخدرة وخطرة وتؤدي إلى إدمان وهلوسة ، وهذا متعلق بِ:

- الجيل

- كثافة الاستعمال

- الكمية المستعملة

هي لا تسبب لنشاط أو فرح وبسط بل تؤدي إلى هلوسات.

- العالم اكتشف انه أمام مشكلة جدية، فيها إدمان وجريمة نتيجة الاستعمال وسوق سوداء وعصابات، وكل دولة ارتأت طريقة لمكافحة هذه السموم بتجريم الزراعة والاستهلاك والتجارة والاستعمال ومنعه من خلال القوانين المختلفة، ومنظمة الصحة العالمية تعتبر هذا النوع من المخدرات من أخطر الأنواع الموجودة.

- في القانون الإسرائيلي، حيازة المادة لغاية 15 غرام لا تعتبر جريمة جنائية بل مخالفة قانونية يدفع مرتكبها مبلغا لغاية ألف شاقل ولكن شيء مهم لا يعرفونه الناس كثيرا أن إعطاء قاصر لهذا السم العقوبة تكون لغاية 25 سنة سجن.

- القنب ومشتقاته يحبه الشباب، فهو يستعمل في المجموعات لخلق جو اجتماعي، ضحك مع بعض وهو أسهل من أجل الدخول للمجموعات من خلال هذا الباب، لأنه أقل تكلفة وأسهل، وكذلك فالضغط الجماعي يكون قويا من أجل الدخول إلى المجموعة.

- هنالك آراء مسبقة وخاطئة عن الحشيش أنه لا يؤدي إلى إدمان، ولكن هذا خطأ فهو يؤدي لإدمان نفسي صعب، والمروجون والمسوقون للمادة لديهم خدع لترويجها بأنها لا تؤدي إلى إدمان وتساعد على التركيز والنواحي الاجتماعية وهذه مقولة خاطئة، فهي لا تساعد على التركيز، والإنسان مهيئ أن يصدق هذه الدعايات.

- هذه المادة تدخن باللف بالسجائر وبالنرجيلة أو البنغ،

د. وليد حداد

أجرت المقابلة سوسن غطاس موقع والدية

تصوير ومنتاج جواد عمري

الجزء الثاني يتبع...