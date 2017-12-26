سعر النفط يقفز متأثرا بانفجار بخط أنبوب ليبي

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام وسط تعاملات خفيفة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بأنباء عن انفجار في خط أنابيب لنقل الخام في ليبيا وتخفيضات طوعية للإمدادات تقودها منظمة أوبك.

وقالت مصادر عسكرية وبقطاع الطاقة في ليبيا إن مسلحين فجروا خط أنابيب يضخ النفط الخام إلى ميناء السدر، وهو ما خفّض انتاج ليبيا بما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا.

وبحسب المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة في بيان، انخفض الانتاج بما يتراوح بين 70 ألف إلى 100 ألف برميل يوميا. وأضافت أن سبب الانفجار غير واضح.

وأفاد تقرير لرويترز بأن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، أنهت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.77 دولار، أو ما يعادل 2.71 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 67.02 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ آيار/مايو 2015 .

في حين صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.50 دولار، أو 2.57 بالمئة، لتغلق عند 59.97 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو حزيران 2015 .

وقلص الاستئناف الوشيك لخط أنابيب فورتيس، الذي ينقل الخام من بحر الشمال، مكاسب الأسعار. وقالت الشركة المشغلة لخط الأنابيب أنه يجري اختباره بعد إصلاحات وإن التدفقات ستستأنف بشكل كامل في أوائل كانون الثاني/يناير.

وكان نشاط التداول هزيلا يوم الثلاثاء مع استمرار عطلة عيد الميلاد في كثير من البلدان.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ودول أخرى الإنتاج منذ الأول من كانون الثاني/يناير للقضاء على تخمة المعروض في الأسواق.

إلى ذلك، توقع وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، أمس الاثنين، أن يحدث توازن بين العرض والطلب أثناء الربع الأول من 2018 بما يؤدي إلى تعزيز أسعار النفط. وقال إن مخزونات النفط العالمية تراجعت إلى مستوى مقبول.