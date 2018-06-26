  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

ارتفاع بأسعار النفط العالمية ومكاسب هامشية وليبيا مركز الحدث

تاريخ النشر: 26/06/2018 - 10:39

ارتفاع بأسعار النفط العالمية ومكاسب هامشية وليبيا مركز الحدث
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: خالد السيد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن سيطر التوتر على أسواقه، بفعل تعطل إنتاج كندي والتوترات في ليبيا بعد أن سلم المشير العسكري، خيفة حفتر، موانئ الهلال النفطي لـ "الحكومة المؤقتة".

ورغم عدم اليقين بشأن صادرت الخام في ليبيا، وانخفاض الإنتاج الكندي، إلّا أن المكاسب من ارتفاع الأسعار جاءت هامشية بسبب المخاوف من الزيادة المتوقعة في إنتاج الخام.

وحدّت زيادة المنظمة النفطية العالمية "أوبك" لإمداداتها، بالإَضافة إلى الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة وعمالق الاقتصاد العالمي كالصين والاتحاد الأوروبي وغيرها.

وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، الأمس الإثنين، أنه ليس من حق حفتر أن يحدد من يسيطر على صادرات النفط، محذرة الشركات من التعاقد مع مؤسسات موازية لشراء الخام.

"بلومبرغ": المردود المادي لسماح السعودية بقيادة المرأة
وقال رئيس الهيئة الاقتصادية في الصحيفة، زياد داوود، إن "رفع المنع عن القيادة من شأنه أن يزيد عدد النساء الباحثات عن العمل، مما قد يعزز من حجم القوّة العاملة ويرفع من المدخول والإنتاج العام".
 

وجاء ذلك الإعلان على خلفية إعلان حفتر تسليم موانئ الهلال النفطي لـ"الحكومة المؤقتة" بدلا من حكومة الوفاق التي كانت تدير المنطقة الاستراتيجية.

وبحلول الساعة (05:36 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم آب/ أغسطس بنسبة 0.09% أو ما يعادل 7 سنتات، إلى 74.8 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي "نايمكس" تسليم آب/أغسطس بنحو 0.26% أو ما يعادل 18 سنتا، إلى 68.26 دولارا للبرميل.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجون خارجها، الجمعة الماضية، زيادة في إنتاج النفط بدءا من مطلع تموز/ يوليو المقبل، للحفاظ على إمدادات السوق.

وبدأ الأعضاء في "أوبك" مطلع 2017 تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا، يضاف إليها 600 ألف برميل من منتجين مستقلين، ليبلغ إجمالي الخفض المتفق عليه 1.8 مليون برميل يوميا، بهدف استعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وينتهي أجل الاتفاق الذي بدأ مطلع العام الماضي في كانون الأول/ ديسمبر 2018.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#أسواق النفط
#الخام
#ارتفاع الأسعار
#الولايات المتحدة
#ليبيا
#جيوسياسة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء بالضفة الغربية
ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء بالضفة الغربية

2018-06-26

النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2018
النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2018

2018-06-25

"بلومبرغ": المردود المادي لسماح السعودية بقيادة المرأة
"بلومبرغ": المردود المادي لسماح السعودية بقيادة المرأة

2018-06-24

الأكثر قراءة

إسبانيا تتعادل أمام المغرب وتتأهل من صدارة مجموعتها

إسبانيا تتعادل أمام المغرب وتتأهل من صدارة مجموعتها

2018-06-25
محمد صلاح ينوي ترك المنتخب المصري: استغلّوني سياسيا

محمد صلاح ينوي ترك المنتخب المصري: استغلّوني سياسيا

2018-06-25
المصاب بحادث جنين أحمد دلاشة يخضع للعلاج المكثف بمستشفى العفولة

المصاب بحادث جنين أحمد دلاشة يخضع للعلاج المكثف بمستشفى العفولة

2018-06-25
أوروغواي تنتزع صدارة المجموعة الأولى من روسيا

أوروغواي تنتزع صدارة المجموعة الأولى من روسيا

2018-06-25
لماذا يزعج

لماذا يزعج "الكوندوم" إسرائيل؟

2018-06-25