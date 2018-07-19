سعيٌ يابانيّ لوقف استيراد النفط من إيران تماما

ذكرت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية، أن شركات الطاقة في البلاد تستعد للتوقف عن استيراد النفط الإيراني بشكل تام لغاية شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل، ما يعني التوقّف تمامًا عن استيراد النفط الإيراني، في غضون ثلاثة أشهر، في ظل الضغوطات الأميركية.

وقالت الصحيفة إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بين الدول البديلة المحتملة لاستيراد النفط منها لتلبية حاجة السوق اليابانية.

وأعلن مصرفا "ميتسوبيشي يو إف جيه" و"ميزوهو"، وهما من أكبر مصارف اليابان، الأسبوع الماضي، أنهما سيوقفان كل التعاملات المصرفية مع إيران اعتبارا من 12 آب / أغسطس المقبل.

وبحسب معطيات وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية، فإن البلاد استوردت 211 ألف برميل نفط من إيران يوميا خلال مايو / أيار الماضي.

وفي 8 مايو / أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

واعتبارا من 4 تشرين الثاني المقبل، ستبدأ العقوبات على التعاملات النفطية مع طهران، بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لإيران، وقالت الخارجية الأميركية، إنها تستهدف خفص صادرات النفط الإيرانية من النفط إلى الصفر في ظل العقوبات.

ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي لإيران من النفط الخام قرابة 3.8 ملايين برميل يوميا وفق "أوبك"، وبحجم صادرات 2.3 مليون برميل.