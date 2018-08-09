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تركيا: الليرة تُسجّل مستويات قياسية منخفضة جديدة

تاريخ النشر: 09/08/2018 - 21:16

تركيا: الليرة تُسجّل مستويات قياسية منخفضة جديدة
صورة من أرشيف "رويترز" لأوراق مالية من الليرة التركية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

انخفضت الليرة التركية، اليوم الخميس، مُسجّلةً مستويات قياسية منخفضة جديدة، مقابل الدولار الأميركي، بعدما عاد وفد تركي من اجتماع مع مسؤولين أميركيين دون حل في ما يبدو لخلاف دبلوماسي بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وبلغت العملة التركية 5.4810 أمام الدولار، منخفضة 3.6 بالمئة عن مستوى الإغلاق في الجلسة السابقة وبعد أن لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 5.5 ليرة.

وخسرت الليرة نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام الحالي بفعل مخاوف بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وأمس الأربعاء، التقى وفد تركي مع مسؤولين من وزارتَي الخارجية والخزانة الأميركيتيْن، لكن لم تظهر أي مؤشرات على انفراجة بعد محادثات استمرت ساعة.

وبحسب "الأناضول" فإن الخلاف بين البلدين، يرجع بشكل أساسي إلى استمرار احتجاز ومحاكمة القس الأميركي آندرو برونسون بتهم تتعلق بالإرهاب في غرب تركيا.

 


#تركيا
#الليرة التكيرة
#العملة
#انخفاض
#إردوغان
#أميركا
#خلاف ديبلوماسي

من عرب 48

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