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ميزانية نصف سكان العالم لا تتجاوز الـ 6 دولارات يوميًا

تاريخ النشر: 17/10/2018 - 21:13

ميزانية نصف سكان العالم لا تتجاوز الـ 6 دولارات يوميًا
(Pixabay)
عرب ٤٨ / الأناضول

أصدر البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تقريرًا قال فيه إنه ما يقرب من نصف سكان العالم ، أي نحو 46 في المئة، يعيشون على أقل من 5.5 دولارات في اليوم.

وأورد التقرير أن أكثر من 1.9 مليار شخص، أي ما يعادل 26.2 في المئة من سكان العالم، عاشوا على أقل من 3.20 دولارا في اليوم، خلال العام 2015.

وأوضح التقرير أن التقدم الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، لا يلغي حقيقة أنّه نحو نصف سكان العالم، بتقديرات تصل لـ 3.4 مليارات شخص، ما زالوا يكافحون لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وتابع البنك الدولي في تقريره، الذي يصدر مرة كل عامين، أن العيش بأقل من 3.20 دولارات في اليوم، يعكس خطوط الفقر في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، في حين يعكس 5.5 دولارات في اليوم، المعايير في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.

وما زال البنك الدولي، ملتزما بتحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول 2030، الذي يعرّفه البنك الدولي بأن "يعيش الفرد بأقل من 1.90 دولارا في اليوم"، وفق التقرير.

كما وأضاف أن هناك انخفاض في نسبة سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع، من 10 في المئة مقارنة بالعام 2015، ومن 36 في المئة بعام 1990، لكن هناك تباطؤ في خفض وتيرة الفقر المدقع في العالم.

وسجلت في عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولارا في اليوم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن مستويات الفقر المدقع ظلت منخفضة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#البنك الدولي
#تقرير
#نصف سكان العالم يعيشون على أقل من 5ز5 دولارات
#فقر مدقع

من عرب 48

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