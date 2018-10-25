  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

مصر: الدين العام مستمر بالارتفاع

تاريخ النشر: 25/10/2018 - 18:41

مصر: الدين العام مستمر بالارتفاع
مبنى البنك المركزي المصري (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

نشر البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، بيانات حول الدين العام في مصر، تبيّن ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 17.2% في المحصلة السنوية، ليصل بهذا مبلغًا كلّيًا قدره 92.6 مليار دولار أميركي، في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، في حين كان يبلغ نحو 79 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

كما أظهرت البيانات أنّ أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 13.227 مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018، مقابل 7.320 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

مصر تصدر سنداتها والأجانب يسحبون استثماراتهم
أكّد تقرير نشره معهد التمويل الدولي يوم أمس، الأربعاء، أنّ مصر قامت ببيع "سندات دولية بقيمة 6.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة"، وأنّ الأجانب في مصر قاموا بسحب ما يصل
 

كذلك فقد ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 37% في العام المالي 2017/2018 مقابل 33.6% في العام المالي السابق عليه، كما ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 883.9 دولارًا في العام المالي الحالي، مقابل 754.1 دولارًا في العام المالي السابق عليه.

أمّا على صعيد الدين المحلي، فقال تقرير البنك المركزي المصري إنّه ارتفع بمقدار 534 مليار جنيه، أي ما يعادل 29.9 مليار دولار، ليصل بهذا إلى 3.694 تريليونات جنيه أي نحو 206 مليارات دولار، في نهاية شهر حزيران/ يونيو من العام الحالي، بالمقارنة بمبلغ 3.160 تريليونات جنيه، أي ما يوازي 177 مليار دولار، في نفس الفترة من 2017.

وبيّن التقرير أيضًا تراجع نسبة الدين المحلي إلى 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي في حزيران/ يونيو 2018، مقابل 91.1% في نفس الفترة من العام 2017.

وكثفت مصر، منذ 2016، لجوءها إلى الاقتراض من بنوك ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وإصدارها لأدوات دين خارجية، بهدف زيادة احتياطات النقد الأجنبي.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مصر
#الدين العام
#الدين الخارجي
#الدين المحلي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

خبير اقتصادي: على البنك المركزي التركي مراقبة استقرار الأسعار
خبير اقتصادي: على البنك المركزي التركي مراقبة استقرار الأسعار

2018-10-24

مع تعرضها لضغوط: أسهم أوروبا تتجه صوب أدنى مستوى في عاميْن
مع تعرضها لضغوط: أسهم أوروبا تتجه صوب أدنى مستوى في عاميْن

2018-10-23

منتدى "مستقبل الاستثمار" السعودي ينطلق وسط مقاطعة دولية واسعة
منتدى "مستقبل الاستثمار" السعودي ينطلق وسط مقاطعة دولية واسعة

2018-10-23

الأكثر قراءة

قلقيلية: صفعه عمه فمات

قلقيلية: صفعه عمه فمات

2018-10-24
بن سلمان يدافع عن نفسه:

بن سلمان يدافع عن نفسه: "حادث" قتل خاشقجي "بشع وغير مبرر"

2018-10-24
شرطة الاحتلال تعتدي على الرهبان بساحة القيامة

شرطة الاحتلال تعتدي على الرهبان بساحة القيامة

2018-10-24
#نبض_الشبكة: بن سلمان

#نبض_الشبكة: بن سلمان "يُمازح" الحريري.."لن نختطفك"

2018-10-24
البلاد تستقبل أول منخفض جوي لهذا الموسم: فيضانات وسيول وعواصف رعدية

البلاد تستقبل أول منخفض جوي لهذا الموسم: فيضانات وسيول وعواصف رعدية

2018-10-24