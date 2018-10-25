مصر: الدين العام مستمر بالارتفاع

نشر البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، بيانات حول الدين العام في مصر، تبيّن ارتفاع الدين الخارجي بنسبة 17.2% في المحصلة السنوية، ليصل بهذا مبلغًا كلّيًا قدره 92.6 مليار دولار أميركي، في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، في حين كان يبلغ نحو 79 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

كما أظهرت البيانات أنّ أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 13.227 مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018، مقابل 7.320 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

كذلك فقد ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 37% في العام المالي 2017/2018 مقابل 33.6% في العام المالي السابق عليه، كما ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 883.9 دولارًا في العام المالي الحالي، مقابل 754.1 دولارًا في العام المالي السابق عليه.

أمّا على صعيد الدين المحلي، فقال تقرير البنك المركزي المصري إنّه ارتفع بمقدار 534 مليار جنيه، أي ما يعادل 29.9 مليار دولار، ليصل بهذا إلى 3.694 تريليونات جنيه أي نحو 206 مليارات دولار، في نهاية شهر حزيران/ يونيو من العام الحالي، بالمقارنة بمبلغ 3.160 تريليونات جنيه، أي ما يوازي 177 مليار دولار، في نفس الفترة من 2017.

وبيّن التقرير أيضًا تراجع نسبة الدين المحلي إلى 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي في حزيران/ يونيو 2018، مقابل 91.1% في نفس الفترة من العام 2017.

وكثفت مصر، منذ 2016، لجوءها إلى الاقتراض من بنوك ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وإصدارها لأدوات دين خارجية، بهدف زيادة احتياطات النقد الأجنبي.