مع هُبوط الأسهُم: الذهب يرتفع قُرب أعلى مستوى في 3 أشهر

سجّل الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعًأ اقترب جدًا من أفضل مستوى له في ثلاثة أشهر، إذ ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1235.53 دولار للأوقية (الأونصة)، مُتّجهًا إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وكان الذهب قد بلغ في وقت سابق من الأسبوع، أعلى مستوى منذ منتصف تموز عند 1239.38 دولار للأوقية.

وساهمَ تراجُع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم، واتجاههم إلى "المعدن الأصفر" الذي يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار المالي، بارتفاع مستوى الذهب.

وسجّل الذهب ارتفاعًا في العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1238 دولارا للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.67 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.2 بالمئة مسجلا 824.50 دولارا للأوقية.

أما في ما يتعلّق بالمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبط البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1088.72 دولار للأوقية مبتعدا عن مستوى قياسي مرتفع يبلغ 1150.50 دولار للأوقية، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.