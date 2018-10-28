  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

الاقتصاد الأميركي ينمو رغم الحرب التجارية

تاريخ النشر: 28/10/2018 - 14:04

الاقتصاد الأميركي ينمو رغم الحرب التجارية
من بورصة نيويورك ( أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

بلغ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، في الربع الثالث من العام الحالي، نحو 3.5 في المائة، مما أشار إلى قوته خصوصا في ظل التوترات التجارية في عهد الرئيس دونالد ترامب.

ونشرت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، تقديرا أوليا لمعدل النمو في الاقتصاد المحلي، ورغم أن هذه النسبة تمثّل تباطؤاً مقارنة بنسبة النمو في الفصل السابق التي بلغت 4.2 في المائة وهي النسبة الأعلى خلال أربع سنوات، يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الثالث الذي يدعمه استهلاك قوي، إلى ما يفوق توقعات محللين. وكان هؤلاء يراهنون على نسبة 3.3 في المائة.

وقبل أقل من أسبوعين من انتخابات منتصف الولاية المرتقبة في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، سيعزز معدل النمو حجج  ترامب، الذي حفز الاقتصاد بشكل كبير بفضل تخفيض الضرائب خصوصا على الشركات.

ومن المفترض أن تطمئن أرقام الربع الثالث، الأسواق غير المستقرة في الأسابيع الأخيرة.

ويعود التباطؤ مقارنة بالفصل الثاني من العام إلى التوترات التجارية وتراجع نسبة صادرات المنتجات الأميركية (-3.5%)، خصوصا فول الصويا الذي تطاله الرسوم الصينية التي فُرضت ردا على الرسوم الأميركية على منتجات صينية.

ورغم الرسوم الجمركية، ارتفعت نسبة الواردات بشكل كبير( +9.1%). ويبدو أن المستوردين استبقوا في تموز/يوليو وآب/أغسطس دفعة الرسوم الثانية على المنتجات الصينية التي فُرضت في أيلول/ سبتمبر.

وستنشر الحكومة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر تقديرا مراجعا للناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ معدله السنوي أكثر 20659 مليار دولار.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الولايات المتحدة
#ترامب
#الاقتصاد الأميركي
#النمو الاقتصادي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصين تتصدّر عدد المليارديرات في العالم
الصين تتصدّر عدد المليارديرات في العالم

2018-10-27

مع هُبوط الأسهُم: الذهب يرتفع قُرب أعلى مستوى في 3 أشهر
مع هُبوط الأسهُم: الذهب يرتفع قُرب أعلى مستوى في 3 أشهر

2018-10-26

أوروبا تنادي بإصلاح عاجل لمنظمة التجارة العالمية
أوروبا تنادي بإصلاح عاجل لمنظمة التجارة العالمية

2018-10-26

الأكثر قراءة

الجهاد الإسلامي تعلن وقف إطلاق النار وإسرائيل تتهم إيران

الجهاد الإسلامي تعلن وقف إطلاق النار وإسرائيل تتهم إيران

2018-10-27
شاهد: ثلاثة من قتلة خاشقجي يتناولون العشاء بعد الجريمة!

شاهد: ثلاثة من قتلة خاشقجي يتناولون العشاء بعد الجريمة!

2018-10-27
فجر الأحد: بدء العمل بالتوقيت الشتوي

فجر الأحد: بدء العمل بالتوقيت الشتوي

2018-10-27
قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل كنيس بولاية بنسلفانيا

قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل كنيس بولاية بنسلفانيا

2018-10-27

"العار يمشي عاريًا": تنصّل شعبي عُماني من زيارة نتنياهو

2018-10-27