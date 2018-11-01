  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

دين الخزينة المصرية يفوق الـ100 مليار دولار

تاريخ النشر: 01/11/2018 - 09:47

دين الخزينة المصرية يفوق الـ100 مليار دولار
محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر (رويترز)
عرب ٤٨

أظهرت وثيقة حكومية، أن الحكومة المصرية تتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي نحو 102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020 مقابل 98.863 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019، وفق ما كشفته "رويترز" صباح اليوم الخميس.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة 17.2 في المئة على أساس سنوي.

وكشفت الوثيقة أن مصر تستهدف سقفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 يصل نحو 14.326 مليار دولار، منها 10.326 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو أربعة مليارات دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية.

وتتوقع مصر سقفا للاقتراض في السنة المالية الحالية يصل 16.733 مليار دولار، منها 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية. ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت التي زارها محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الشهر الماضي.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مصر
#خزينة الدولة
#الدين العام

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

روحاني: الشهور المُقبلة سوف تكون أصعب على الإيرانيين
روحاني: الشهور المُقبلة سوف تكون أصعب على الإيرانيين

2018-10-31

ألمانيا: تراجُع البطالة والتوظيف يُسجِّل مستوى قياسيًا
ألمانيا: تراجُع البطالة والتوظيف يُسجِّل مستوى قياسيًا

2018-10-30

إيران تبيع نفطها بسعر أقل بعد عدم إيجاد مشترين
إيران تبيع نفطها بسعر أقل بعد عدم إيجاد مشترين

2018-10-29

الأكثر قراءة

الناصرة: علي سلام رئيسا للبلدية لدورة أخرى

الناصرة: علي سلام رئيسا للبلدية لدورة أخرى

2018-10-31
العثور على جثتي سعوديتين طلبتا اللجوء في الولايات المتحدة

العثور على جثتي سعوديتين طلبتا اللجوء في الولايات المتحدة

2018-10-31
توتر وترقب لنتائج الانتخابات الرسمية في تل السبع

توتر وترقب لنتائج الانتخابات الرسمية في تل السبع

2018-10-31
تركيا: خاشقجي قتل خنقًا وقطعت أوصاله وفق خطة معدة مسبقًا

تركيا: خاشقجي قتل خنقًا وقطعت أوصاله وفق خطة معدة مسبقًا

2018-10-31
الأردن: مقتلُ الكاتبة أمل منصور زوجة الكاتب الفلسطيني الراحل خيري منصور

الأردن: مقتلُ الكاتبة أمل منصور زوجة الكاتب الفلسطيني الراحل خيري منصور

2018-10-31