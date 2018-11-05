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منذ مطلع 2017: أكثر من مليون أجنبي غادروا وظائفهم في السعودية

تاريخ النشر: 05/11/2018 - 15:42

منذ مطلع 2017: أكثر من مليون أجنبي غادروا وظائفهم في السعودية
تكثيف توطين العمالة المحلية بالسعودية (أ ب)
عرب ٤٨

تزامُنًا مع تكثيف توطين العمالة المحلية بالسعودية في عديد القطاعات الاقتصادية، غادر أكثر من مليون موظف أجنبي وظائفهم من القطاع الخاص السعودي، خلال الـ21 شهرا الأخيرة، أي منذ مطلع عام 2017، حتى نهاية أيلول 2018، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" اليوم الإثنين.

وأظهر مسحٌ لـ"الأناضول" تراجُع عدد الموظفين الأجانب بالسعودية إلى 7.13 ملايين فرد، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 8.49 ملايين نهاية 2016، وفي المُقابل صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.72 مليونا مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.68 مليونًا في 2016.

وأوضحت "الأناضول" أنها استندت على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، ويُعد تأمين العمالة الأجنبية، إلزاميا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكانت السلطات السعودية، قد اشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في 12.9 بالمئة.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#السعودية
#العمل

من عرب 48

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