"أوبر" تشتري "كريم" في أكبر عملية استحواذ تكنولوجيّ بالشرق الأوسط

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت شركة "أوبر" العملاقة لخدمات سيارات الأجرة الخاصة رسميا، يوم الثلاثاء، شراء "كريم"، منافستها في الشرق الأوسط، لقاء 3,1 مليار دولار، في أكبر عملية استحواذ تكنولوجي في المنطقة، وبموجب الاتفاق، تصبح "كريم" شركة تابعة لـ"أوبر" الأميركية، ولكنّها ستستمر بالعمل بشكل مستقل مع الاحتفاظ بعلامتها التجارية.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الشركتين اللتين تعتمدان على تطبيق هاتفي: "توصّلنا إلى اتفاق تستحوذ بموجبه أوبر على كريم مقابل 3,1 مليار دولار (...) ستستمر الشركتان بالعمل من خلال التطبيقات والعلامات التجارية الخاصة بكليهما تماما كما هو الحال الآن".

وستقوم أوبر بدفع 1,4 مليار دولار نقدا و1,7 مليار دولار على شكل سندات قابلة للتحويل، بحسب البيان.

وستستحوذ أوبر "على كافة أعمال كريم في مجال التنقل والتسليم والمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط، مع أسواق رئيسية تشمل مصر والأردن وباكستان والسعودية والإمارات".

وتأتي عملية الاستحواذ في وقت تستعد "أوبر" لطرح أسمها للاكتتاب العام، في خطوة يتوقع أن تتم الشهر المقبل. وبحسب خبراء، فإن شراء "كريم" قد يرفع قيمة "أوبر" إلى 100 مليار دولار.

وكانت شركة "ليفت" الأميركية لخدمات النقل، المنافس الرئيسي لمجموعة "أوبر"، أطلقت بدورها هذا الشهر مسار دخولها البورصة.

في غضون ذلك، اعتبر جهاز حماية المنافسة المصري في بيان أن وجود مثل هذا الكيان "قد خلق عقبات في السوق"، مضيفًا: "إن الجمع بن التمويل الضخم وقواعد البيانات في كان واحد من شأنه أن سبب ضررًا مؤثرًا على المنافسة ما سيؤدي إلى خلق قوة لا تُنازَع في الأسواق".

وأكد الجهاز أنه "سوف بدأ الجاز مرحلة البحث والتقصي، والتي ستخذ الجاز بناء علا قراره في غضون 60 يوما قابلة للتجدد"، وأشار إلى مواد قانونية حول "إعفاء أطراف الاتفاق من الحظر المنصوص عليه بالقانون في حالة تأكد الجاز من عدم وجود أي ضرر على المنافسة".

وتستعين شركة "كريم" التي تأسّست عام 2012 وتتّخذ من دبي مقرا، بخدمات نحو مليون سائق يقومون بنقل حوالى 30 مليون مستخدم في 120 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أمّا "أوبر"، التي تأسست في 2010، فدخلت سوق الشرق الأوسط بعد عامين من تأسيس "كريم"، وبقيت الشركتان تتنافسان بشكل مباشر في هذه السوق السريعة النمو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" دارا خورووشاهي إن خطوة الاستحواذ على "كريم" تمثّل "مرحلة مهمّة في وقت نواصل محاولة توسيع خدماتنا عبر العالم"، وتابع "كلّني ثقة بان العمل عن قرب مع مؤسّسي +كريم+ سيؤدي إلى نتائج استثنائية بالنسبة إلى المستخدمين والسائقين والمدن".

ومن جانبه، رحّب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ"كريم" مدثر شيخا بالإعلان، مؤّكدا أن الخطوة ستصب في مصلحة الزبائن، وأوضح: "ضم جهودنا إلى أوبر سيساعدنا على تسريع هدف كريم وهو تحسين مستوى حياة الناس".

وسيخضع الاستحواذ للموافقات التنظيمية ومن المتوقع استكمال عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام 2020.