الحرب التجارية قد تستنزف 1.2 تريليون دولار من الاقتصاد العالمي

كشفت وكالة "بلومبرغ إيكونكوميكس" مساء اليوم، الإثنين، عن تقرير تقديريّ لها قدّر أن الحرب التجارية الشاملة قد تكلف الاقتصاد العالمي نحو 1.2 تريليون دولار، مبيّنةً أنّ التصعيد الأخير في الحرب التجارية، قد يكلف الاقتصاد العالمي، الهش بالفعل، كثيرًا.

وأضافت الوكالة في تقريرها أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي، سيكون أقل بنسبة 0.6 بالمئة 2021، حال تراجع السوق خلال حرب تجارية شاملة، مقارنة بسيناريو يتضمن عدم نشوب حرب تجارية، وهو ما يعادل 1.2 تريليون دولار.

ودخلت الحرب التجارية المندلعة بين الولايات المتحدة والصين، منذ أكثر من عام، مرحلة جديدة، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية بنسبة 10 بالمئة، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وفي 10 أيار/ مايو الماضي، انطلق ترامب في عملية عقد لقاءات حكومية وجمع آراء، لفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة إجمالية 300 مليار دولار. وفي 10 تموز/ يوليو الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن التوترات التجارية والمخاوف بشأن النمو العالمي، تؤثر على الاقتصاد الأمريكي وآفاقه المستقبلية.

فيما حذّر قادة مجموعة العشرين، أقوى اقتصادات في العالم من تداعيات الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، باعتبارها "خطرًا سلبيًّا كبيرًا" على الاقتصاد العالمي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.