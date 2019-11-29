  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

الجمعة السوداء: إنفاق أكثر من ملياري دولار عبر مواقع الإنترنت

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 20:04

الجمعة السوداء: إنفاق أكثر من ملياري دولار عبر مواقع الإنترنت
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨/ رويترز

سجّلت مواقع الإنترنت العالميّة إنفاقًا بما يزيد عن ملياري دولار في الولايات المتّحدة خلال السّاعات الأولى من "الجمعة السّوداء"، الّذي يعدّ بداية موسم تسوّق عيد الشّكر، ابتداءً من مساء أمس، الخميس.

في المقابل، أظهرت تقارير أميركية أنّ الإقبال على متاجر التجزئة كان ضعيفًا بشكل كبير، وهو ما يظهر تماشيا مع توجّه يتّسع ويكبر نحو العزوف عن التسوق بالمتاجر التقليدية.

وبحسب مستشارين ومحللين أجروا متابعات ميدانية، فإن تخفيضات طرحتها سلاسل متاجر هذا الشهر مبكرا للتغلب على قصر موسم العطلات هذا العام قوبلت بتراجع في أعداد المقبلين على المتاجر في أنحاء البلاد.

واليوم التالي لعيد الشكر هو أضخم أيام التسوق في الولايات المتحدة، ومن المتوقع هذا العام أن يشارك أكثر من 165 مليون شخص فيه على مدى عطلة نهاية الأسبوع.

وفي حين ما زالت للجمعة السوداء أهميتها، فإن هذه الأهمية آخذة في الانحسار، إذ أصبح موسم تسوق نهاية العام يبدأ قبل الاحتفال بعيد الـ"هالوين" بأسبوع ويمتد حتى ليلة رأس السنة، حيث تُقدم متاجر التجزئة تخفيضات كبيرة على مدار الموسم.

ونظرا لقصر موسم التسوق هذا العام، تسارعت العروض المبكرة والإنفاق. وأمام تجار التجزئة فترة تقل ستة أيام هذا العام لاغتنام مبيعات بين عيد الشكر ورأس السنة.

وحتى العاشرة من مساء عيد الشكر، كان المتسوقون قد أنفقوا 2.1 مليار دولار على مشتريات عبر الإنترنت، بزيادة 20.2 في المئة عن العام الماضي.


#الجمعة السوداء
#الاستهلاك التجاري

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأسواق الأميركية تترقب آخر تطورات الحرب التجارية
الأسواق الأميركية تترقب آخر تطورات الحرب التجارية

2019-11-29

جنوب السودان سيصدر الخام عبر موانئ الشمال حتى 2020
جنوب السودان سيصدر الخام عبر موانئ الشمال حتى 2020

2019-11-28

نقابة أهلية تتهم الحكومة المغربية بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل
نقابة أهلية تتهم الحكومة المغربية بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل

2019-11-28

الأكثر قراءة

الأسير المقت يرفض مقترحًا روسيًا يقضي بالإفراج عنه

الأسير المقت يرفض مقترحًا روسيًا يقضي بالإفراج عنه

2019-11-28
الرئيس الإسرائيلي يدرس زيارة رسمية للأردن

الرئيس الإسرائيلي يدرس زيارة رسمية للأردن

2019-11-28
جلجولية: اعتداء على عشرات السيارات

جلجولية: اعتداء على عشرات السيارات

2019-11-28
الليكود يقدم مقترحًا جديدًا.. ونتنياهو

الليكود يقدم مقترحًا جديدًا.. ونتنياهو "يهدي" المستوطنين ملايين الشواقل

2019-11-28
رفض استئناف الطعن في نتائج انتخابات مجلس كفر مندا

رفض استئناف الطعن في نتائج انتخابات مجلس كفر مندا

2019-11-28