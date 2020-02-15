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الاقتصاد التونسي ينمو بـ1% في 2019

تاريخ النشر: 15/02/2020 - 14:19

الاقتصاد التونسي ينمو بـ1% في 2019
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨

كشفت بيانات رسمية اليوم، السبت، أنّ الاقتصاد التونسي سجل نسبة نمو قدرت بـ1 بالمئة خلال سنة 2019، جاء ذلك وفق إحصاءات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي).

وبحسب البيانات نفسها فقد أفرزت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالربع الرابع من سنة 2019 ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2018، وبنسبة 0.1% مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2019. ويذكر أنّ الاقتصاد التونسي سجّل نموا إيجابيا بـ2.5 في المائة خلال كامل سنة 2018 مقابل 1.9% في سنة 2017.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.5 بالمئة في 2019، و2.4 بالمئة في 2020، و4.4 بالمئة في 2024.

وتراجعت نسبة التضخم في تونس إلى 5.9 بالمئة خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، نزولا من 6.1 بالمئة في كانون أول/ ديسمبر.

وسجل العجز التجاري في تونس تراجعا بنسبة 38.1 بالمئة في كانون الأول/ يناير الماضي على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية.

وأفاد المعهد التونسي للإحصاء، في بيان له، الأربعاء، أن العجز التجاري بلغ 970.5 مليون دينار (346.6 مليون دولار) في يناير مقارنة بـ1.568 مليار دينار (560.1 مليون دولار) خلال يناير 2019.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#تونس
#اقتصاد

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