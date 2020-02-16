الجزائر: هبوط إيرادات النفط بـ2019 يضخم العجز التجاري

سجلت عائدات الطاقة تراجعا ملحوظا العام الماضي في الجزائر، ما تسبب بارتفاع العجز التجاري في دولة يعتمد اقتصادها على الطاقة بشكل أساسي.

وجاء ذلك في بيانات حكومية صدرت أمس السبت، والتي أظهرت تراجع عائدات الطاقة في الجزائر 14.48 في المئة في 2019.

وتحاول الجزائر خفض الإنفاق على الواردات في أعقاب هبوط في إيرادات النفط والغاز في الأعوام الأخيرة نتيجة هبوط في حجم الصادرات والأسعار العالمية.

وطبقا لإحصاءات الجمارك فقد وصلت صادرات النفط والغاز، التي تمثل 92.80 في المئة من إجمالي المبيعات للخارج، إلى 33.24 مليار دولار هبوطا من 38.87 مليار دولار في 2018.

وأظهرت الأرقام أن هذا أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 6.11 مليار دولار في 2019 من 4.53 مليار دولار في 2018.

ووصل إجمالي الصادرات إلى 35.82 مليار دولار مقابل 41.79 مليار دولار في 2018 في حين تراجعت الواردات بنسبة 9.49 في المئة إلى 41.93 مليار دولار في 2019.