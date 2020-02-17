النفط يحافظ على أسعاره بخلاف التوقعات

حافظت أسعار النفط، اليوم الإثنين، على مستواها، بعدما سادت مخاوف من تراجع الطلب على الوقود نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، والذي ترك تأثيرا على الاقتصاد العالمي.

وأُبطلت هذه المخاوف أثر التوقعات لخفض الإمدادات من كبار المنتجين بما سيفضي إلى شح معروض الخام.

وبحلول الساعة 7:41 صباحا، كان خام برنت عند 57.27 دولار للبرميل، منخفضا خمسة سنتات بعد صعوده 5.2 في المئة الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أيلول/ سبتمبر 2019.

وارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 52.13 دولار للبرميل، بعد أن زاد 3.4 في المئة الأسبوع الماضي.

وأعلنت اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا بلغ 6.3 في المئة للفترة من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الثاني/ ديسمبر وثمة توقعات لمزيد من الانكماش في ربع السنة بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس بسبب المرض. وحذرت سنغافورة، التي يعد اقتصادها المعتمد على التجارة مقياسا لأداء المنطقة، من ركود محتمل في الربع الحالي بسبب تفشي الفيروس.

وقال جيفري هالي، محلل السوق لدى أواندا في سنغافورة، إن "النفط مازال منكشفا انكشافا بالغا على فائض المعروض والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن الفيروس التاجي في الصين وأجزاء أخرى من آسيا".