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مصر: تعليق التداول بالبورصة بعد خسائر كبيرة

تاريخ النشر: 15/03/2020 - 12:03

مصر: تعليق التداول بالبورصة بعد خسائر كبيرة
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

علقت البورصة المصرية التداول بها، اليوم الأحد، عقب تهاوي الأسهم بسبب التبعات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، ووصوله مصر.

وفقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة المصرية أكثر من 31 مليار جنيه في بداية تعاملات، لتتراجع القيمة السوقية، في بداية التعاملات اليوم، إلى 569 مليار جنيه، نزولا من القيمة السوقية في ختام جلسة الأربعاء البالغة 600 مليار جنيه، بينما كانت البورصة في إجازة الخميس.

وتشير الأرقام الرسمية للحكومة المصرية إلى أن عدد المصابين بكورونا تجاوز الـ110 أشخاص، وتوفي شخصان جرّاءه، فيما أعلنت الحكومة رزمة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، تشمل تعطيل المدارس أسبوعين بدءا من اليوم.

وتراجع مؤشر بورصة مصر "إي جي إكس" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 8 في المئة أو 955.82 نقطة إلى 10.238 آلاف نقطة بحلول الساعة 11:16 صباحا.

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#مصر
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#أسواق

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