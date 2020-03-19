  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

شركات الطيران العالمية تخسر 7.2 مليار بسبب كورونا

تاريخ النشر: 19/03/2020 - 13:18

شركات الطيران العالمية تخسر 7.2 مليار بسبب كورونا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / الأناضول

قالت الرابطة الدولية للنقل الجوي "إياتا"، إن خسائر شركات طيران الشرق الأوسط بلغت 7.2 مليارات دولار حتى 11 آذار/ مارس الجاري، بسبب فيروس كورونا.

وذكرت "إياتا" في تصريحات صحافية لنائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، محمد علي البكري، اليوم الخميس، أن 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط تم إلغاؤها.

وتوقع البكري، خسارة السعودية 16 مليون راكب، إضافة إلى 3.1 مليارات دولار من الإيرادات الأساسية، وأزيد من 140 ألف وظيفة بقطاع الطيران للمملكة، مهددة بسبب كورونا.

وأضاف البكري أن الإمارات فقدت 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار فيما خسرت 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران هناك مهددة، بسبب الفيروس، أما مصر، فقد قال المسؤول في الرابطة، إن كورونا أدى إلى إلغاء حجوزات 6.3 ملايين مسافر.

وواجهت شركات الطيران حول العالم بما فيها الشرق الأوسط، أزمة سيولة، دفعتها في كل من الإمارات وقطر وإسرائيل، للطلب من موظفيها الحصول على إجازات غير مدفوعة لأسابيع قادمة.

واضطرت شركات الطيران في المنطقة العربية، إلى وقف العديد من الطائرات الخاصة ذات الأحجام الكبيرة، بسبب تراجع الطلب العالمي على الطيران، وفرض إجراءات دولية على الرحلات القادمة.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8970، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#شركات طيران الشرق الأوسط
#خسائر
#الرابطة الدولية للنقل الجوي
#إياتا
#فيروس كورونا
#كورونا

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تراجع صادرات النفط السعودية 1.1 بالمئة
تراجع صادرات النفط السعودية 1.1 بالمئة

2020-03-18

بسبب كورونا: "بي إم دبليو" تغلق مصانعها في أوروبا وجنوبي أفريقيا
بسبب كورونا: "بي إم دبليو" تغلق مصانعها في أوروبا وجنوبي أفريقيا

2020-03-18

أسعار النفط تواصل هبوطها
أسعار النفط تواصل هبوطها

2020-03-18

الأكثر قراءة

أم الفحم: مقتل الشابة زمزم محاميد في جريمة إطلاق نار

أم الفحم: مقتل الشابة زمزم محاميد في جريمة إطلاق نار

2020-03-18
مقابلة | إيطاليا دولة أشباح في زمن كورونا

مقابلة | إيطاليا دولة أشباح في زمن كورونا

2020-03-18
دراسة صينية تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة لخطر كورونا

دراسة صينية تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة لخطر كورونا

2020-03-18
الليكود يقدم مشروعي قانون ضم الغور والإعدام لفلسطينيين

الليكود يقدم مشروعي قانون ضم الغور والإعدام لفلسطينيين

2020-03-18
إردان يوعز لأجهزة الأمن الداخلي بالاستعداد لتطبيق إغلاق كامل

إردان يوعز لأجهزة الأمن الداخلي بالاستعداد لتطبيق إغلاق كامل

2020-03-18