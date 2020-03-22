الكونغرس يقترب من اتفاق لضخ 1.4 تريليون دولار لإنعاش السوق

عرب ٤٨ / أ ف ب

قال أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس السبت، إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق حزمة مساعدات تتخطى قيمتها تريليون دولار مع البيت الأبيض، بهدف مكافحة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد على الشركات والأعمال والعمال.

ويأتي هذا في ظل بدء أنظمة الطوارئ بالعمل في معظم أرجاء الولايات المتحدة التي أُصيب فيها حتى الآن ما لا يقل عن 25 ألف شخص بالفيروس، توفي منهم 300 شخص.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "نحن نُعدّ تدابير لم يشهدها أحد من قبل". وأضاف "نحن نعمل بسرعة لتمرير قانون جديد سيقدّم دعما كبيرا للشركات الصغيرة والصناعات المتضررة وتوجيه أموال بشكل مباشر إلى الأميركيين العاملين والى العائلات التي تعمل بجدّ".

ولمح المفاوضون عن البيت الأبيض إلى أن الكلفة الأخيرة للتدابير قد تصل إلى 1400 مليار دولار، أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار، حتى إن المستشار الاقتصادي لاري كادلو، ذكر مبلغ ألفي مليار دولار لدى وصوله إلى الكونغرس، بحسب ما أوردت وسائل إعلامية أميركية، لكنه شرح لاحقا أن هذا المبلغ يتضمن أيضا تدابير أخرى بينها التدابير التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

ورغم الفشل في التوصل إلى اتفاق مساء الجمعة كما كان يدعو إليه زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إلا أن الأخير أبدى "إعجابه" بسرعة تقدم المفاوضات.

وقال ماكونيل لدى افتتاح الجلسة السبت في مجلس الشيوخ إن الديموقراطيين والجمهوريين ومفاوضي البيت الأبيض "يواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول قانون أساسي لدعم الأميركيين العاملين وعائلاتهم".

وبدون أن ينتظر نتيجة المفاوضات، حدد موعد تصويت أولي إجرائي على النص المطروح للتفاوض الأحد، على أن "يصوت مجلس الشيوخ الإثنين" للمصادقة عليه.

وبعد ذلك، يجب أن يوافق مجلس النواب على النص قبل أن يقدم لترامب ليوقعه.

وتشمل تدابير الإنعاش الاقتصادي التي اقترحها ماكونيل الخميس، تقديم مساعدات مباشرة للأميركيين تصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ وتخصيص 300 مليار دولار للشركات الصغيرة و200 مليار دولار لشركات الطيران وشركات في قطاعات أخرى.

ويكافح بعض أعضاء المجلسين، من أجل توفير حماية أكبر للموظفين وتأمين تغطية للبطالة القسرية وتعزيز الدعم المالي للأسر.

وأبدى زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، السبت تفاؤله، مؤكدا أنه أجرى "مكالمة هاتفية جيدة جدا ومفصلة جدا" مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين. وقال متحدثا في مجلس الشيوخ "بحثنا عددا من النقاط التي لا تزال قيد التفاوض ونحرز تقدما جيدا جدا".

وذكر بالهدفين الرئيسيين للديموقراطيين من خلال هذه التدابير، وهما على قوله "الرد على الأزمة الصحية بضخ وسائل كبرى في مستشفياتنا وغيرها من الهيئات الصحية" بواسطة "خطة مارشال للمستشفيات"، و"وإعطاء الأولوية للعمال" قبل المؤسسات.

وتابع "هذا يعني توسيع ضمان البطالة وإصلاحه في العمق".

من جهته، صرح ترامب الجمعة أنه أجرى "نقاشا جيدا جدا" مع شومر عبر الهاتف، مؤكدا أن "هناك استعدادا للوصول إلى نتيجة".