الديمقراطيون يفشلون حزمة إنعاش بقيمة ترليوني دولار لـ"تغاضيها" عن العمّال

رفض ديمقراطيو مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأحد، خطّة "الإنعاش الاقتصادي" التي قدمها الجمهوريون لمكافحة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد على اقتصاد البلاد، لكونها "غير كافية".

واعتبر الديمقراطيون أن هذه الخطة غير كافية لمساعدة ملايين الأميركيين، رغم أنها تحتوي على حزمة مساعدات قد تصل إلى تريليوني دولار أميركي، وهو مشروع من المتوقع أن يكون واحد من أكبر وأغلى حزب التحفيز في تاريخ الولايات المتحدة، ومن المفترض أن يقدم العون للعائلات الأميركية، والأعمال الصغيرة، والشركات الأكثر تضررا من الفيروس.

وعلى الرغم من المفاوضات المكثفة بين أعضاء الحزبين في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، إلا أن الديمقراطيين اعترضوا على مشروع القانون معتبرين أنه خُصص للشركات، لكنه لا يفعل ما يكفي لحماية العمال من تسريحهم من أماكن عملهم، ويمنح وزارة المالية قوة اتخاذ قراراتها الخاصة ولا يوفر أي أموال لحكومات الولايات والحكومات المحلية.

وانتقد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل المعارضة الديموقراطية محذرا من دمار اقتصادي إذا لم يتحرك الكونغرس بسرعة. وقال "نحن بحاجة إلى إعلام الناس بأننا مستعدون لإنجاز هذا الشيء".

وتشمل تدابير الإنعاش الاقتصادي التي اقترحها ماكونيل الخميس، تقديم مساعدات مباشرة للأميركيين تصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ وتخصيص 300 مليار دولار للشركات الصغيرة و200 مليار دولار لشركات الطيران وشركات في قطاعات أخرى.

ويقاوم الديموقراطيون من أجل توفير حماية أكبر للموظفين وتأمين تغطية للبطالة القسرية وتعزيز الدعم المالي للأسر.