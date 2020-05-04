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انخفاض أسعار النفط خشية فائض إنتاج

تاريخ النشر: 04/05/2020 - 08:43

انخفاض أسعار النفط خشية فائض إنتاج
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

انخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعدما حققت انتعاشا الأسبوع الماضي، مما قلص هذه المكاسب، فيما رجّع المحللون الاقتصاديون أن ذلك جاء نتيجة القلق إزاء من فائض إنتاج وتراجع التخزينية إلى الواجهة من جديد.

ويُضاف ذلك إلى التوتر التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، والذي قد يعرقل التعافي الاقتصادي حتى بعد بدء تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 02:08 فجر اليوم، هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.46 دولار أو 7.6 بالمئة إلى 18.27 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 3.4 بالمئة إلى 25.54 دولار للبرميل بعد أن لامست 25.53 دولار. كان خام برنت ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 23 بالمئة بعد أن تكبد خسائر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

ولاقت الأسواق دعما الأسبوع الماضي إذ كان من المقرر أن يبدأ منتجو النفط الكبار بقيادة السعودية وروسيا خفض الإنتاج في أول مايو أيار، بينما قال أكبر منتجين في الولايات المتحدة، "إكسون موبيل" و"شيفرون"، إنهما سيخفضان الإنتاج 400 ألف برميل يوميا هذا الربع.

لكن تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي هدد فيها ببحث زيادة الرسوم الجمركية على الصين ردا على تفشي فيروس كورونا جددت المخاوف من أن التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي وينهي مكاسب أسعار النفط.


#النفط
#الخام الأميركي
#فيروس كورونا

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