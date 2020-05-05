  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

سعر البرميل الأميركي يرتفع نحو 22 دولارا

تاريخ النشر: 05/05/2020 - 09:52

سعر البرميل الأميركي يرتفع نحو 22 دولارا
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تستمر أسعار النفط ارتفاعها في الأسواق الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مع بدء الدول ذات الاقتصادات الكبيرة بتخفيف قيود العزل، ومع خفض المنتجين الرئيسيين للإنتاج.

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم حزيران/ يونيو بنسبة 7,26% إلى 21,87 دولارا للبرميل في تداولات، صباح الثلاثاء.

وارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال، المرجعي في السوق العالمية، تسليم تموز/ يوليو بنسبة 3,86% إلى 28,25 دولارا.

واعتبر خبير الأسواق العالمية في مؤسسة "أكسي كورب"، ستيفن إينيس أن "المؤشرات الرئيسية في سوق النفط تظهر أخيرا معالم تحسن، والأسعار تتفاعل إيجابيا".

وأضاف إينيس أنه "بدأت الاحتياطات بالانخفاض سريعاً مع مؤشرات تحسن في الطلب في وقت اتخذت فيه أهم الاقتصادات الخطوة الأولى نحو تنشيط الحركة".

وأغلقت أسعار النفط على ارتفاع أمس الإثنين للجلسة الرابعة على التوالي، مستفيدة من دخول اتفاق خفض حصص الإنتاج بين الدول الرئيسية المنتجة للذهب الأسود حيز التنفيذ أواخر الأسبوع الماضي.

وبموجب الاتفاق، تخفض منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركاؤها منذ الجمعة وحتى أواخر حزيران/ يونيو، إنتاج الخام بـ9,7 مليون برميل في اليوم، بهدف تثبيت الأسعار.

ويهدف هذا التدبير الاستثنائي الذي سيخفف اعتبارا من تموز/ يوليو، إلى رفع الضغط عن سوق تواجه فائضا في العرض وامتلاء في القدرات التخزينية، مع انخفاض في الاستهلاك نتيجة لتفشي وباء كوفيد-19.


#اقتصاد
#ارتفاع
#الأسعار

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الدولار يرتفع متأثرا بالتوتر التجاري الأميركي الصيني
الدولار يرتفع متأثرا بالتوتر التجاري الأميركي الصيني

2020-05-04

انخفاض أسعار النفط خشية فائض إنتاج
انخفاض أسعار النفط خشية فائض إنتاج

2020-05-04

الملياردير الأميركي بافت ينهي استثماراته بقطاع الطيران في أميركا
الملياردير الأميركي بافت ينهي استثماراته بقطاع الطيران في أميركا

2020-05-03

الأكثر قراءة

وفيات كورونا ترتفع لـ234 والصحة تعارض رفعا شاملا للتقييدات

وفيات كورونا ترتفع لـ234 والصحة تعارض رفعا شاملا للتقييدات

2020-05-04
الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

2020-05-04
المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

2020-05-04
التماسات ضد نتنياهو: تأهب لاحتمال شطب العليا بنودا بالاتفاق الائتلافي

التماسات ضد نتنياهو: تأهب لاحتمال شطب العليا بنودا بالاتفاق الائتلافي

2020-05-04
القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

القدس: مظاهرة للسلطات المحلية العربية تطالب بميزانيات لمواجهة كورونا

2020-05-04