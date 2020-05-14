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أسعار النفط ترتفع مدفوعة بهبوط المخزونات الأميركية

تاريخ النشر: 14/05/2020 - 11:54

أسعار النفط ترتفع مدفوعة بهبوط المخزونات الأميركية
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / الأناضول

ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بهبوط مفاجئ في مخزونات الخام الأميركي، خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 8 أيار/ مايو الجاري.

وخالفت بيانات مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة التوقعات، وتراجعت بمقدار 700 ألف برميل الأسبوع الماضي، في أول هبوط منذ 4 أشهر، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بـ 4.14 ملايين برميل.

وحصلت أسعار الخام على دعم طفيف من تقرير منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أمس الأربعاء، بشأن بدء عودة الاستقرار إلى سوق النفط في الربعين الثالث والرابع 2020.

وبحلول الساعة 09:18 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تموز/ يوليو بنسبة 2.40 في المئة أو 71 سنتا، إلى 29.91 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم حزيران/ يونيو بنسبة 2.57 في المئة أو 66 سنتا، إلى 25.96 دولارا للبرميل.

وتحسنت أسعار النفط قليلا منذ بدء دخول اتفاق "أوبك +" حيز التنفيذ مطلع أيار/ مايو الجاري، لكنها ظلت دون مستويات 30 دولارا للبرميل.

وبدأ تحالف "أوبك +" منذ مطلع الشهر، تنفيذ خفض في إنتاج النفط بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، يستمر شهرين، في محاولة للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق العالمية.


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