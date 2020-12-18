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"مفاوضات الاتفاق الأوروبي الصيني بشأن الاستثمارات في مراحلها الأخيرة"

تاريخ النشر: 18/12/2020 - 21:30

"مفاوضات الاتفاق الأوروبي الصيني بشأن الاستثمارات في مراحلها الأخيرة"
توضيحية
عرب ٤٨ / أ ف ب

تتسارع المفاوضات بين الصين والاتحاد الأوروبي حول اتفاق مهم في مجال الاستثمارات، ما يحيي آمال الطرفين في إمكانية التوصل إليه أواخر 2020 بعد سبعة أعوام من انطلاق المحادثات.

وتهدف المحادثات التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إلى حماية استثمارات الجانبين في الصين والاتحاد الأوروبي.

ويرى الأوروبيون أنهم فتحوا أسواقهم بشكل واسع أمام بكين، ويأملون في أن تلقى شركاتهم المعاملة نفسها في الصين.

ويتم ذلك خاصة عبر احترام حقوق الملكية الفكرية وإنهاء عمليات نقل التكنولوجيا المفروضة على شركاتهم، ووضع حد للدعم الكبير الذي تتلقاه الشركات العامة الصينية.

ويسمح الاتفاق الصيني الأوروبي بتمتين العلاقات الاقتصادية بين القوتين قبل وصول جو بايدن، إلى البيت الأبيض، لا سيما وأن الحرب التجارية لا تزال متواصلة بين بكين وواشنطن.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، خلال مؤتمر صحافي أن "المفاوضات دخلت مرحلتها الأخيرة". وأوضح أنه تحقق "تقدم مهم" خلال جلسات التفاوض العشر الأخيرة التي نظمت عام 2020.

من جهته صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، لوكالة بلومبيرغ أنه "لم نصل (إلى اتفاق) بعد، لكن ذلك ممكن، في حال تقدمت الأمور كما يجري الآن فإنه لا يزال بمقدورنا إبرامه هذا العام".

لكن شدد المتحدث باسم المفوضية على أنه "لا نعطي الأولوية للسرعة على حساب المضمون".

وكانت المفوضية قالت خلال اجتماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة إن الاتفاقية جاهزة بنسبة 95 بالمئة، وفق ما أفاد مشاركون.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الصين
#الاتحاد الأوروبي
#اتفاق
#تجارة

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