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ارتفاع بورصة لندن بـ1.5% بعد يوم واحد على تطبيق بريكسيت

تاريخ النشر: 04/01/2021 - 13:05

ارتفاع بورصة لندن بـ1.5% بعد يوم واحد على تطبيق بريكسيت
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

ارتفعت بورصة لندن، بنسبة 1.5%، اليوم الإثنين، وذلك في بداية قوية للعام 2021 في أول يوم تداول منذ خروج بريطانيا رسميا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

وارتفع مؤشر"فوتسي 100" المرجعي بنسبة 1,54% وبلغ 6.560,33 نقطة عند الافتتاح بعدما خسر ليلة رأس السنة الجديدة 1,5% عند التداول به للمرة الأخيرة.

وفي منطقة اليورو يوم الاثنين، ارتفع مؤشر "داكس 30" في فرانكفورت بنسبة 1,2% وكذلك فعل مؤشر "كاك 40" في باريس بزيادة بلغت 1,3%.

وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 كانون الثاني/يناير 2020 لكنها بقيت في مرحلة انتقالية حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر فيما كان الجانبان يتفاوضان على اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست تم إبرامه في 24 كانون الأول/ديسمبر.

(أ ب)

وغادرت بريطانيا رسميا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة عند الساعة 23,00 (ت غ) يوم 31 كانون الأول/ديسمبر.

وقال رئيس قسم الأسواق في "إنتراكتيف إنفستور"، ريتشارد هانتر إن "الآثار الفعلية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي ما زالت غير معروفة، لكن التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي يزيل بعض العبء الذي كان يطارد المؤشر لبعض الوقت".

كذلك، سجّلت البورصات الآسيوية بداية عام قوية مع تزايد التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية رغم المخاوف المستمرة بشأن الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

ويأمل المستثمرون في أن يؤدي طرح لقاحات ضد الفيروس إلى الحد من الارتفاع في معدلات الإصابة.

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