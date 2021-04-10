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الصين تفرض غرامة ضخمة على مجموعة "علي بابا"

تاريخ النشر: 10/04/2021 - 08:26

الصين تفرض غرامة ضخمة على مجموعة "علي بابا"
مؤسس مجموعة "علي بابا"
عرب ٤٨

أعلنت الهيئة الصينية للتحكم بالسوق تغريم مجموعة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية، بـ18.34 مليار يوان (2​​​.78 مليار دولار) بسبب انتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المديرية الصينية، فجر السبت، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال البيان إنه "وفقًا لمادتي 47 و48 من قانون مكافحة الاحتكار، ومع مراعاة طابع، ونطاق النشاط غير الشرعي لشركة (علي بابا غروب)... قررت المديرية فرض غرامة بنسبة 4 بالمئة من قيمة مبيعاتها الداخلية عام 2019 والتي بلغت 455.712 مليار يوان، لتبلغ الغرامة 18.228 مليار يوان".

وطالب البيان مجموعة "علي بابا" بالتوقف عن انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، مشيرًا أن تحقيقات أجريت حول نشاطها أثبتت أن لديها سياسة لإجبار المستهلكين على استخدام خدماتهم "بلا خيار".

وتابع "وأثّر ذلك سلبًا على البيئة التنافسية لسوق التجارة الإلكترونية الصيني"، هذا فيما يقول خبراء إن هذه غرامة قياسية في تاريخ الشركات الصينية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#علي بابا
#تسوق
#تجارة إلكترونية
#الصين

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