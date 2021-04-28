أسعار النفط بصعود رغم مواصلة "أوبك+" مخطط تخفيف خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط الخام مع افتتاح سوق التداول المبكّر، اليوم الأربعاء، متجاهلة قرار تحالف "أوبك +" الاستمرار في خططه بتخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من أيار/ مايو المقبل.

وعقدت اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك +" اجتماعها، أمس الثلاثاء، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 1 حزيران/ يونيو القادم.

يأتي ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الصباحية اليوم، وسط آمال ببدء تراجع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الهند، المصنفة ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، مع إعلان دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا مساعدة نيودلهي في أزمتها.

وعند ساعات الصباح الباكر، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تموز/ يوليو، بنسبة 0.46% أو 31 سنتا، إلى 66.19 دولارا للبرميل.

كذلك ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غربي تكساس الوسيط تسليم يونيو بنسبة 0.49% أو 31 سنتا، إلى 63.25 دولارا للبرميل.

ومطلع نيسان/ أبريل الجاري، اتفق التحالف الذي يضم أعضاء في منظمة "أوبك" إلى جانب منتجين مستقلين بقيادة روسيا، على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا في أيار/ مايو، ليستقر خفض الإنتاج عند قرابة 6.65 ملايين برميل يوميا.

وسينفذ التحالف تخفيفا آخر لخفض الإنتاج في حزيران/ يونيو، بمقدار 350 ألف برميل يوميا أخرى، إلى 6.3 ملايين برميل.

يتبع ذلك تخفيف آخر بقرابة 400 ألف برميل يوميا، إلى 5.85 ملايين برميل في تموز/ يوليو.