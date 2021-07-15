هبوط أسعار النفط وسط ضبابية مصير اتفاق "أوبك+"

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، وسط ضبابية حول مصير اتفاق "أوبك+" لزيادة الإمدادات العالمية، وعلى الرغم من هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وتجمدت مفاوضات تحالف "أوبك+" منذ الإثنين من الأسبوع الماضي، وسط خلاف بشأن زيادة الإمدادات بسبب مطالبة الإمارات بأن تحسب مساهمتها في تخفيضات الإمدادات من مستوى إنتاج أعلى.

والأربعاء، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية أن المفاوضات بين الإمارات وتحالف "أوبك+" ما زالت مستمرة، نافية التوصل إلى اتفاق بشأن حصص الإنتاج.

جاء النفي الإماراتي بعدما أوردت وكالة "بلومبرغ"، الأربعاء، أن أبوظبي توصلت إلى اتفاق وسط مع تحالف "أوبك+" لاستئناف خطواته بتخفيف قيود الإنتاج، اعتبارا من أغسطس/آب المقبل".

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/أيلول 74 دولارا للبرميل بنسبة تراجع 1.02 بالمئة بحلول الساعة (06:16 ت.غ) فاقدة 76 سنتا عن سعر تسوية أمس.

كذلك، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس/آب إلى 72.26 دولارا للبرميل، بنسبة تراجع 1.19 بالمئة فاقدة 87 سنتا.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، أن يرتفع الطلب على النفط بواقع 5.4 ملايين برميل يوميا في 2021 إلى حدود 96.9 مليون برميل، وبنحو 3 ملايين برميل يوميا في 2022 إلى متوسط 100 مليون برميل يوميا.

والأربعاء، أظهرت بيانات رسمية تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 7.9 ملايين برميل الأسبوع الماضي، في انخفاض حاد جديد للأسبوع الثامن على التوالي، مع استمرار التوسع في الطلب على الوقود.