أسعار النفط تتحول إلى الهبوط

تحولت أسعار النفط للهبوط، اليوم الجمعة، بعد مكاسب قوية خلال الأسبوع مع عودة معظم الإمدادات الأميركية التي عطلتها أحوال جوية قاسية ضربت جنوب الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش انخفضت عقود خام برنت القياسي، تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، 34 سنتا أو بنسبة 0.45% إلى 75.33 دولار للبرميل.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، 36 سنتا، أو بنسبة 0.5% إلى 72.20 دولار للبرميل.

وكانت أسعار الخام قد سجلت مكاسب قوية في معظم تداولات الأسبوع، مع عودة أبطأ من المتوقع لإنتاج النفط في خليج المكسيك، بعدما أوقف إعصار "ايدا" في آب/ أغسطس الماضي، نحو 80% منها.

وتبع الإعصار "ايدا" عاصفة "نيكولاس" الأسبوع الماضي، والتي تسببت ببطء إضافي لعودة الإمدادات من الخليج.

وحتى الخميس، كان نحو 30% من الإنتاج في خليج المكسيك.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، تراجعا حادا في مخزونات الخام الأميركية بمقدار 6.4 مليون برميل في أسبوع، قفزت بعدها سعر مزيج برنت فوق 76 دولارا للبرميل.

وإضافة إلى عودة معظم المدادات الأميركية المعطلة، تلقت أسعار الخام ضغوطا من بيانات كشفت ارتفاع صادرات النفط السعودية في تموز/ يوليو الماضي إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر.

وقالت مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، الخميس، إن صادرات المملكة من النفط الخام زادت إلى 6.327 مليون برميل يوميا في تموز/ يوليو، ارتفاعا من 5.965 مليون برميل يوميا في حزيران/ يونيو الماضي.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الخميس، استئناف تصدير النفط من ميناءي السدرة وراس لانوف، بعد يوم واحد من استئناف النفط في ميناء الحريقة.

وتعطل التصدير في الموانئ الثلاثة على مدى أسبوع، من جانب محتجين اعتصموا في هذه الموانئ مطالبين بوظائف.

ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط حوالي 1.3 مليون برميل يوميا، تشكل نحو واحد بالمئة من الإمدادات العالمية.

ورغم الضغوط على أسعار النفط، الجمعة، فإنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 4%.