  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

تقرير: عام 2020 هو الأسوأ اقتصاديا على السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها

تاريخ النشر: 28/09/2021 - 12:01

تقرير: عام 2020 هو الأسوأ اقتصاديا على السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها
تطعيمات في رام الله (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

أظهر تقرير صدر عن "أونكتاد" (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) السنوي، اليوم الثلاثاء، أن العام 2020 كان أصعب السنوات الاقتصادية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، لأسباب متعلقة بالاحتلال الإسرائيلي وجائحة كورونا.

وذكر تقرير "أونكتاد" الذي عرض تفاصيله في مؤتمرين صحافيين في مدينة رام الله المحتلة والعاصمة المصرية القاهرة، بالتزامن، أن التراجع الاقتصادي في 2020، يضاف إلى الضعف العام المستمر منذ 2019.

واعتبر التقرير أن "جائحة كورونا إلى جانب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي جعلت عام 2020 أسوأ الأعوام على السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994".

وتعرضت الأراضي الفلسطينية المحتلة في آذار/ مارس 2020 إلى أول موجة من تفشي جائحة كورونا "حيث اضطرت السلطة الفلسطينية للإغلاق الكامل، وصولا إلى الموجة الرابعة الحالية".

وعلى الرغم من شدة صدمة الجائحة "ما يزال الاحتلال هو العائق الرئيسي أمام التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وفق التقرير الأممي.

وأضاف التقرير: "قبل ظهور فيروس كورونا، كان الاقتصاد الفلسطيني في حالة تفكك وعدم استقرار، واتسمت البيئة السياسية والاقتصادية العامة بالتدهور المستمر".

وقبل 2020، كان الاقتصاد المحلي يواجه ضعف الإنتاج، وتفتتا جغرافيا وتشظيا في الأسواق المحلية، إلى جانب قيود على استيراد المدخلات والتكنولوجيا، وفقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات، وتسرب الموارد المالية إلى الاحتلال الإسرائيلي باستمرار.

بينما في 2020، أشار تقرير "أونكتاد" إلى فقدان أكثر من 66 ألف موظف وظائفهم، وارتفعت البطالة إلى 26%، وفقدت السياحة 10 آلاف عامل، ما يعادل 23% من القوى العاملة في القطاع.

وانكمش الاقتصاد الفلسطيني في 2020 بنسبة 11.5%، وهو ثاني أكبر انكماش له منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، بينما كان الانكماش الأكبر مطلع الألفية الحالية بالتزامن مع انتفاضة الأقصى.

وتابع التقرير: "انكمش قطاع المقاولات بنسبة 36% العام الماضي، وقطاع الخدمات 18%، والقطاع الصناعي 13%، والقطاع الزراعي بنسبة انكماش 9%".

وتطرق تقرير "أونكتاد" إلى قيود الاحتلال الإسرائيلي على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية، من خلال سيطرته على متطلبات خدمات 3G - 4G - 5G، والقيود على استيراد وبناء أو صيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تحتل الأراضي الفلسطينية المحتلة، المرتبة 123 في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي أقل بكثير من المتوسط ​​الإقليمي العالمي، بحسب التقرير الأممي.

بودكاست عرب 48

#الاحتلال الإسرائيلي
#الضفة الغربية
#غزة
#الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية
#فيروس كورونا

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: أفريقيا الرابح الأكبر من الحرب الاقتصادية الصينية الأسترالية
تقرير: أفريقيا الرابح الأكبر من الحرب الاقتصادية الصينية الأسترالية

2021-09-27

تونس تقترض 3.15 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية
تونس تقترض 3.15 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية

2021-09-25

البنك المركزيّ الصينيّ: تعاملات العملات الرقميّة غير قانونيّة
البنك المركزيّ الصينيّ: تعاملات العملات الرقميّة غير قانونيّة

2021-09-24

الأكثر قراءة

فلسطينيون يعثرون على سجل لعمليات الاحتلال قرب بدو

فلسطينيون يعثرون على سجل لعمليات الاحتلال قرب بدو

2021-09-27
جديدة المكر: قتيل ومصاب بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

جديدة المكر: قتيل ومصاب بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2021-09-27
مصرع شاب من حيفا جراء استخدامه لمخدر

مصرع شاب من حيفا جراء استخدامه لمخدر "نايس غاي"

2021-09-27
خطاب بينيت في الأمم المتحدة: تجاهل للفلسطينيين وتوعد لإيران

خطاب بينيت في الأمم المتحدة: تجاهل للفلسطينيين وتوعد لإيران

2021-09-27
نابلس: مواجهات وتبادل إطلاق نار باقتحام لقبر يوسف

نابلس: مواجهات وتبادل إطلاق نار باقتحام لقبر يوسف

2021-09-27