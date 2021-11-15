تراجع فائض تجارة منطقة اليورو في أيلول

بيّنت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي "يورو ستات"، تراجع الفائض التجاري السلعي لمنطقة اليورو بنسبة 69.7% على أساس سنوي، إلى 7.3 مليارات يورو في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكان فائض تجارة منطقة اليورو السلعية سجل 24.1 مليار يورو (27.7 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2020.

وقال "يورو ستات" إن فائض منطقة اليورو (19 دولة) سجل ارتفاعا بنسبة 52% على أساس شهري، من 4.8 مليارات يورو (5.52 مليارات دولار) في آب/ أغسطس 2021.

ووفقا للبيانات، ارتفعت صادرات التكتل إلى باقي العالم على أساس سنوي، بنسبة 10% إلى 209.3 مليارات يورو (240.6 مليارات دولار) في أيلول/ سبتمبر.

في المقابل، بلغت واردات المنطقة 202.0 مليار يورو (232.3 مليار دولار) في أيلول/ سبتمبر، بزيادة 21.6% على أساس سنوي.

وسجلت المنطقة فائضا تجاريا بقيمة 131.9 مليار يورو (151.6 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 151.2 مليار يورو (173.8 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

في المقابل، سجل الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، فائضا تجاريا بقيمة 0.5 مليار يورو (0.57 مليار دولار) في أيلول/ سبتمبر الماضي، مقابل فائض تجاري بقيمة 23.7 مليار يورو (27.2 مليار دولار) على أساس سنوي.

وارتفعت صادرات الاتحاد نحو بقية دول العالم إلى 186.9 مليار يورو (214.9 مليار دولار) في أيلول/ سبتمبر الماضي، بزيادة بـ9.4%.

كما ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي بـ26.5% لتصل إلى 186.4 مليار يورو (214.3 مليار دولار).