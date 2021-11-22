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أسعار النفط: تراجع مستمر بفعل ضعف طلب أميركا والصين

تاريخ النشر: 22/11/2021 - 10:29

أسعار النفط: تراجع مستمر بفعل ضعف طلب أميركا والصين
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

سجلت أسعار النفط في بداية التعاملات الأسبوعين، الإثنين، تراجعا جديدا في الجلسة الثالثة على التوالي؛ وذلك تحت ضغط ضعف الطلب من جانب أميركا والصين.

ولجأت أميركا والصين أكبر وثاني أكبر مستهلكي النفط في العالم إلى السحب من احتياطاتهما الاستراتيجية من الخام، لتلبية الطلب المحلي، وضمن محاولاتهما خفض كلفة الإنتاج على المصانع.

وتأتي خطوة البلدين، لمواجهة ارتفاع أسعار الخام عند ذروة 7 سنوات، إذ سجلت أسعار نفط برنت 86 دولارا خلال وقت سابق من الشهرين الجاري والماضي.

وبحلول الساعة 07:37 توقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم كانون الثاني/ يناير بنسبة 0.38% أو 29 سنتا إلى 78.59 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الثاني/ يناير بنسبة 0.03% أو سنتين اثنين إلى 75.91 دولارا للبرميل.

ويبلغ متوسط استهلاك الولايات المتحدة النفطي 15.5 مليون برميل يوميا، بينما يبلغ متوسط استهلاك الصين، قرابة 12 مليون برميل يوميا.

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#أسعار النفط
#أميركا
#الصين
#اقتصاد

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