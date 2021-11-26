أسعار النفط: هبوط حاد بضغط سلالة كورونا الجديدة

هبطت أسعار النفط بشدة اليوم، الجمعة، وذلك بعد فرض العديد من دول العالم قيودا في أعقاب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا، تضاف إلى مخاوف من تخمة المعروض في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 8:10 بتوقيت غرينتش، هبطت عقود خام برنت القياسي، تسليم كانون الثاني/ يناير، 3.88 دولار أو بنسبة 4.72%، إلى 78.34 دولا للبرميل.

وهوت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم كانون الثاني/ يناير، 4.39 دولار أو بنسبة 5.6%، إلى 74 دولارا للبرميل.

وبدأ العديد من الدول حول العالم قيودا، خصوصا على السفر من أفريقيا، بعد اكتشاف إصابات بمتحور B1529.1 الذي يقول خبراء الصحة بأنه أشد فتكا من "دلتا".

ومن شأن عودة دول إلى فرض قيود وإغلاقات تراجع الطلب على الخام، في وقت يتوقع أن يجل المعروض فائضا بعد قرار دول كبرى سحب منسق من مخزوناتها الاستراتيجية في مسعى لكبح الأسعار.

وطالب الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، باستخدام 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الذي تحتفظ به الولايات المتحدة لحالات الطوارئ، في خطوة قال إنها منسقة مع مستهلكين كبار آخرين مثل الهند والصين واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.

وبالفعل، أعلن بعضا من هذه الدول استخدام كميات من مخزونها الاستراتيجي، لتصل الكمية المتوقع ضخها من المخزونات بين 70 إلى 80 مليون برميل.

وقالت منظمة "أوبك" أمس، الخميس، إن الأسواق العالمية ستواجه فائضا في معروض الخام في الربع الأول من العام 2022، إذا مضى كبار المستهلكين قدما بالسحب من المخزون.

وتوقعت "أوبك" فائضا بمقدار 400 ألف برميل في كانون الثاني/ يناير القادم، يرتفع إلى 2.3 مليون برميل في شباط/ فبراير التالي.

ومن المقرر أن يعقد وزراء دول "أوبك" وحلفاء من خارجها فيما يعرف بـ"أوبك+" اجتماعا الأسبوع المقبل، للنظر فيمت إذا كان التحالف سيمضي في خطة اعتمدت سابقا بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل.‎