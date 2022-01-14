منطقة اليورو: عجز تجاري لأول مرة منذ 8 سنوات

سجلت منطقة اليورو عجزا تجاريا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لأول مرة منذ نحو 8 سنوات، وذلك حسب ما بيّنت بيانات رسمية، اليوم الجمعة.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن "الميزان التجاري السلعي لمنطقة اليورو سجل عجزا بمقدار 1.5 مليار يورو خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، مقابل فائض بقيمة 25 مليار يورو في الشهر المناظر من عام 2020".

ووفقا للتقديرات الأولية لـ"يوروستات"، فإن آخر مرة سجلت فيها منطقة اليورو (19 دولة) عجزا في ميزانها التجاري كان في شهر كانون الثاني/يناير 2014.

ووفقا للمكتب، فإن المنطقة سجلت فائضا تجاريا بقيمة 3.6 مليارات يورو (4.14 مليار دولار) في تشرين الأول/أكتوبر السابق له.

وأظهرت البيانات، ارتفاع صادرات التكتل إلى باقي العالم، على أساس سنوي، بنسبة 14.4% إلى 225.1 مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقارنة بـ196.7 مليار يورو قبل سنة.

في المقابل، قال "يوروستات" إن منطقة اليورو استوردت سلعا بمقدار 226.6 مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بزيادة 32% من 171.7 مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأظهرت البيانات ارتفاع التجارة البينية لدول التكتل الـ19 إلى 204.3 مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بزيادة 22.1% مقارنة مع تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وسجلت المنطقة فائضا تجاريا بقيمة 133.5 مليار يورو في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2021، مقابل 205.6 مليار يورو في الفترة المماثلة من العام 2020.

وسجل الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، عجزا تجاريا بقيمة 8.3 مليارات يورو في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقابل فائض تجاري بقيمة 24.5 مليارات يورو في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأظهرت البيانات، ارتفاع صادرات الاتحاد نحو بقية دول العالم إلى 201.4 مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أي زيادة بـ13.8%.

كما ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي بـ37.6% لتصل إلى 209.7 مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، من 152.4 مليار يورو قبل سنة، وفقا لبيانات "يوروستات".