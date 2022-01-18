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ارتفاع سعر نفط خام برنت لأعلى نقطة منذ 7 سنوات

تاريخ النشر: 18/01/2022 - 08:55

ارتفاع سعر نفط خام برنت لأعلى نقطة منذ 7 سنوات
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

ارتفع سعر برميل نفط خام برنت لأعلى مستوى له منذ أكثر من سبع سنوات، صباح اليوم الثلاثاء، مدفوعا بالتفاؤل بنمو الطلب وتراجع المخاوف المتعلقة بالمتحورة أوميكرون والتوترات الجيوسياسية.

ووصل سعر البرميل في العقود الآجلة إلى 86,84 دولار في التعاملات الآسيوية، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وارتفع سعر خام برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من عشرة بالمئة حتى الآن هذا العام مع تزايد ثقة المستثمرين بارتفاع الطلب مع عودة العالم وإن ببطء إلى الوضع الطبيعي وفتح الاقتصادات.

وجاءت الدفعة الأخيرة مع الاعتداء الذي استهدف مطار أبو ظبي ومنطقة صناعية مجاورة الإثنين وأوقع ثلاثة قتلى، وتهديد الحوثيين الذين تبنوا الهجوم بتنفيذ هجمات أخرى ودعوتهم المدنيين الى الابتعاد عن "المنشآت الحيوية"، في تصعيد كبير جديد في حرب اليمن.

هذه الأنباء أثارت مخاوف بشأن الإمدادات من هذه المنطقة الغنية بالنفط.

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#النفط الخام
#ارتفاع

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