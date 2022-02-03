يقدّر بنحو ترليوني برميل: الإمارات تعلن عن أوّل اكتشاف للغاز في منطقة بحريّة

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس عن أول اكتشاف للغاز الطبيعي في منطقة بحرية قبالة سواحلها، بكمية تقدّر بنحو ترليوني برميل، بينما تسعى الدولة الثرية المنتجة للنفط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في بيان إنه تم اكتشاف "موارد من الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية الواقعة قبالة سواحل إمارة أبوظبي تقدّر بنحو 1,5 إلى 2 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام".

وأضافت أن هذا "أوّل اكتشاف ضمن مناطق الامتيازات البحرية".

وتملك الإمارات أحد أكبر احتياطات الغاز في العالم، إذ تقدّر كميات الغاز التقليدي فيها بنحو و273 تريليون قدم مكعبة، والغاز غير التقليدي بنحو 160 تريليون قدم مكعبة قياسية. لكن الإمارات تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها من الغاز من قطر، أحد أكبر مصدري الغاز المسال في العالم.

وقبل عامين، أعلنت الإمارات اكتشاف حقل للغاز الطبيعي بمخزون ضخم يقدّر بحوالى 80 تريليون قدم مكعبة، معتبرة أن الاكتشاف يسهم في "الاقتراب" من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة الخليجية.

ولم يحدّد البيان الإماراتي إطارا زمنيا لبدء انتاج الغاز من الحقل البحري.

وكانت أبوظبي قد اعتبرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن على صناعة النفط والغاز استثمار 600 مليار دولار بحلول العام 2030 لتمويل الطلب المتزايد وكذلك عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وحددت الإمارات هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050.