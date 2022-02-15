  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

بريطانيا: نسبة البطالة بقيت ثابتة رغم "أوميكرون"

تاريخ النشر: 15/02/2022 - 18:10

بريطانيا: نسبة البطالة بقيت ثابتة رغم "أوميكرون"
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أفادت بيانات رسمية اليوم، الثلاثاء، أن نسبة البطالة في بريطانيا بقيت ثابتة على الرغم من ظهور متحورة فيروس كورونا "أوميكرون".

وسُجلت نسبة 4,1% في فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنتهية في كانون الأول/ديسمبر، وكذلك في الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب مكتب الاحصاءات الوطني.

وهذا المعدل أكثر انخفاضا مقارنة بالفترة المنتهية في أيلول/سبتمبر عندما كانت 4,3%، ولكنه ما زال أعلى بقليل من مستوى ما قبل الجائحة.

وأثار اكتشاف المتحورة "أوميكرون" في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر مخاوف من تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي حيث أعادت البلدان بعض قيود السفر، ولكن تبيّن أن المتحورة شديدة العدوى، أقل فتكا من سابقاتها.

بودكاست عرب 48

#بريطانيا
#أوميكرون
#فيروس كورونا
#البطالة

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار عملات رقميّة بينها "بيتكوين" وسط ترقّب مستجدات الأزمة الأوكرانيّة
ارتفاع أسعار عملات رقميّة بينها "بيتكوين" وسط ترقّب مستجدات الأزمة الأوكرانيّة

2022-02-15

الأسواق المالية العالمية تتهاوى بظل الأزمة الأوكرانية
الأسواق المالية العالمية تتهاوى بظل الأزمة الأوكرانية

2022-02-14

التوترات الجيوسياسية: النفط الخام يواصل تسجيل ارتفاع بأسعاره
التوترات الجيوسياسية: النفط الخام يواصل تسجيل ارتفاع بأسعاره

2022-02-14

الأكثر قراءة

واشنطن تغلق سفارتها في كييف:

واشنطن تغلق سفارتها في كييف: "القوات الروسية تتوجه لمواقع هجومية"

2022-02-14
بعد بن غفير: أعضاء كنيست عن الليكود يقتحمون الشيخ جراح

بعد بن غفير: أعضاء كنيست عن الليكود يقتحمون الشيخ جراح

2022-02-14
الاحتلال يصعد هجومه على الشيخ جراح: اعتقال شابين بزعم حرق

الاحتلال يصعد هجومه على الشيخ جراح: اعتقال شابين بزعم حرق "منزل مستوطن"

2022-02-14
الرملة: مقتل شاب بإطلاق نار في حي الجواريش

الرملة: مقتل شاب بإطلاق نار في حي الجواريش

2022-02-14
حنّا أبو حنّا... نصّ الطفولة

حنّا أبو حنّا... نصّ الطفولة

2022-02-14