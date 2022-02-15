بريطانيا: نسبة البطالة بقيت ثابتة رغم "أوميكرون"

عرب ٤٨ / أ ف ب

أفادت بيانات رسمية اليوم، الثلاثاء، أن نسبة البطالة في بريطانيا بقيت ثابتة على الرغم من ظهور متحورة فيروس كورونا "أوميكرون".

وسُجلت نسبة 4,1% في فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنتهية في كانون الأول/ديسمبر، وكذلك في الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب مكتب الاحصاءات الوطني.

وهذا المعدل أكثر انخفاضا مقارنة بالفترة المنتهية في أيلول/سبتمبر عندما كانت 4,3%، ولكنه ما زال أعلى بقليل من مستوى ما قبل الجائحة.

وأثار اكتشاف المتحورة "أوميكرون" في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر مخاوف من تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي حيث أعادت البلدان بعض قيود السفر، ولكن تبيّن أن المتحورة شديدة العدوى، أقل فتكا من سابقاتها.