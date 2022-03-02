النفط بارتفاع وأوروبا تناقش تداعيات الحرب بأوكرانيا

تجاوز سعر خام برنت، اليوم الأربعاء، عتبة الـ110 دولارات للبرميل بينما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من خمسة في المئة، في ارتفاع سببته المخاوف المتعاظمة على إمدادات النفط بسبب استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 4.88 بالمئة ليصل إلى 110.09 دولارات، بينما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.06 بالمئة ليصل إلى 108.64 دولارات للبرميل.

في سياق متصل، قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن وزراء مالية التكتل المؤلف من 27 دولة سيناقشون، اليوم الأربعاء، التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا، وسيسعون إلى التنسيق لتقليص تداعيات الأزمة إلى الحد الأدنى.

وزادت الضغوط على سوق النفط العالمية بعد تقارير ذكرت أن أعضاء تحالف "أوبك بلس" -الذي يضم 13 دولة عضوا في "أوبك" بقيادة السعودية ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا- يتجهون للحفاظ على زيادة حذرة في الإنتاج.

ويجتمع وزراء التحالف، اليوم الأربعاء، وسط توقعات بالحفاظ على زيادة معتمدة في الإنتاج بمعدل 400 ألف برميل يوميا لشهر نيسان/ أبريل المقبل، رغم ضغوط بقيادة الولايات المتحدة لضخ المزيد من الخام لكبح الأسعار.

في غضون ذلك، قالت وزارة الطاقة الأميركية اليوم إن 30 دولة، من بينها الولايات المتحدة، اتفقوا على إطلاق 60 مليون برميل من النفط من احتياطياتهم الإستراتيجية لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في أول خطاب له حول حال الاتّحاد أمام الكونغرس، أن الولايات المتحدة ستطرح في الأسواق 30 مليون برميل نفط من احتياطها الإستراتيجي بهدف تهدئة المخاوف الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بايدن إن "الولايات المتحدة عملت مع 30 دولة أخرى لضخ 60 مليون برميل نفط من الاحتياطيات حول العالم. ستقود أميركا هذا الجهد عبر طرح 30 مليون برميل نفط" في الأسواق، مؤكدا أن إدارته "مستعدة لفعل المزيد إذا لزم الأمر".