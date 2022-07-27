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تراجع أسواق الأسهم الآسيوية

تاريخ النشر: 27/07/2022 - 10:07

تراجع أسواق الأسهم الآسيوية
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ب

تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية متأثرة بانخفاض سوق الأموال "وول ستريت"، اليوم الأربعاء، حيث يترقب المتداولون رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة لخفض التضخم.

شهدت بورصات شنغهاي وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية انخفاضا، فيما ارتفعت بورصة طوكيو، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط تغيرا طفيفا، حيث حافظت أسعار البترول على أقل من 100 دولار للبرميل.

وتراجعت بورصة "وول ستريت"، الثلاثاء، بعد تحذير وول مارت من ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، ليصل إلى 9.1%، ما يضر بإنفاق المستهلك الأميركي.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، عن رفع سعر الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، أي ثلاثة أضعاف هامشه المعتاد. وسيضاهي ذلك زيادة مماثلة الشهر الماضي، في أكبر زيادة للبنك المركزي الأميركي منذ 28 عاما.

وينتاب المستثمرون قلق من أن تتسبب الإجراءات التي انتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية في أوروبا وآسيا لمواجهة التضخم، في عرقلة النمو الاقتصادي العالمي.

وفقد مؤشر شنغهاي المركب 0.1% ليصل إلى 3273.32 نقطة، بينما ارتفع مؤشر Nikkei 225 في طوكيو بنسبة 0.1% إلى 27692.89 نقطة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.5% إلى 20598.58 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي في سول بنسبة 0.6% إلى 2398.48 نقطة، وتراجع مؤشر إس آند بي بي إيه إس إكس 200 في سيدني بنسبة 0.1% إلى 6798.20 نقطة.

وشهدت بورصة نيوزيلندا ارتفاعا في الوقت الذي تراجعت فيه أسواق جنوب شرق آسيا.

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