استقرار معدلات البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوى

عرب ٤٨/ أ ف ب

استقرت معدلات البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوياتها في حزيران/ يونيو مع بلوغها 6,6% من مجموع السكان، حسبما أعلنت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، الإثنين.

وتراجعت نسبة الباحثين عن وظيفة في منطقة العملة الواحدة، في أيار/ مايو إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان/ أبريل 1988، تاريخ بدء وكالة يوروستات في تسجيل هذه البيانات.

ويعني بقاء المعدل مستقرا في حزيران/ يونيو أنه تراجع من 7,9% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، مع 12,93 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي.

وفي دول الاتحاد الأوروبي البالغة 27 دولة وبينها تلك التي لم تعتمد اليورو، بقي معدل البطالة في حزيران/يونيو مستقرا عند 6,0%.

وارتفعت نسبة البطالة بين الشباب أي الباحثين عن عمل دون 25 عاما، بشكل طفيف بين أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، مسجلة 13,6% في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل.