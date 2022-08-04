إنجلترا: رفع معدّل الفائدة إلى أعلى زيادة منذ 1995

رفع بنك إنجلترا، اليوم الخميس، معدّل الفائدة بنصف نقطة مئوية في أعلى زيادة منذ عام 1995، وتوقع أن يبلغ معدّل التضخم 13% في وقت لاحق من العام الجاري، عندما سيدخل الاقتصاد البريطاني في ركود لمدة عام.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي بثمانية أصوات مؤيدة وصوت واحد معارض، لصالح زيادة معدّل الفائدة بنصف نقطة مئوية ما يرفع المعدّل إلى 1,75%.

وهذه الزيادة المتوقعة أصلًا هي السادسة على التوالي التي يقرّها المصرف المركزي منذ أن بدأ في كانون الأول/ ديسمبر رفع تكلفة الاقتراض من نسبة منخفضة قياسية أعلى من الصفر بقليل إلى 1,75% حاليًا.