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انخفاض أسعار السلع الغذائية العالمية يتواصل في آب

تاريخ النشر: 02/09/2022 - 20:26

انخفاض أسعار السلع الغذائية العالمية يتواصل في آب
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

انخفضت الأسعار العالمية للمواد الغذائية للشهر الخامس على التوالي، لأسباب منها استئناف الصادرات من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود؛ حسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة.

وانخفض مؤشر "الفاو" لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع التطورات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية، بشكل مطرد منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في آذار/مارس عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسُجل انخفاض معتدل بنسبة 1,9% في آب/أغسطس.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية عن مستوياتها قبل عام بعد انخفاض بنسبة 3,3%.

وانخفض مؤشر "الفاو" للحبوب بنسبة 1,4% مدفوعا بانخفاض بنسبة 5,1% في أسعار القمح العالمية.

وقالت المنظمة إن ذلك جاء على خلفية "تحسن آفاق الإنتاج في أميركا الشمالية وروسيا إضافة إلى استئناف الصادرات من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا للمرة الأولى بعد توقف استمر خمسة أشهر".

وأضافت "الفاو" أن أسعار القمح العالمية لا تزال أعلى بنسبة 10,6% مقارنة بشهر آب/أغسطس العام الماضي.

وتراجعت الصادرات من أوكرانيا، أحد أكبر موردي القمح والذرة وزيت عباد الشمس في العالم قبل الحرب، بسبب الحصار الروسي للبحر الأسود.

واستؤنفت الإمدادات في أوائل آب/أغسطس بموجب اتفاق برعاية الأمم المتحدة وتركيا.

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