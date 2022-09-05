اليورو في أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما

سجل اليورو، في التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، أدنى مستوى منذ 20 عاما في سعر الصرف مقابل الدولار.

وبلغ سعر صرف اليورو في بداية التعاملات الأسبوعية، صباح اليوم، 0.99 مقابل الدولار، نزولا من 0.993 في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. وهو أدنى مستوى يسجله منذ كانون الأول/ديسمبر 2002، مواصلا منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة في مقابل العملة الأميركية.

وتواجه القارة الأوروبية أزمة طاقة متصاعدة، بعد إعلان شركة غازبروم الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن إمدادات الغاز عبر خط نورد ستريم 1، متوقف للصيانة، فيما لم يحدد موعد لاستئناف الضخ.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار، صباح اليوم، أمام سلة من ست عملات رئيسة إلى 110 بنسبة صعود بلغت 0.81 بالمئة، مقارنة مع إغلاق تعاملات الجمعة.

ويتلقى الدولار دعما من بيانات الوظائف القوية في السوق الأميركية، ما يعني أن الفيدرالي حصل على سبب آخر لرفع أسعار الفائدة، في اجتماع يعقد بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر المقبل.