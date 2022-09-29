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أسعار النفط تتراجع وسط ضعف الطلب العالمي

تاريخ النشر: 29/09/2022 - 12:09

أسعار النفط تتراجع وسط ضعف الطلب العالمي
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مع استمرار ضعف الطلب الناتج عن مؤشرات بدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود معتدل.

وتعيش دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، أوضاعا اقتصادية متراجعة بسبب أزمات الطاقة، وارتفاع التضخم، فيما لم تفلح زيادات أسعار الفائدة في عرقلة ارتفاع الأسعار.

كذلك، دفع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي إلى قمة 21 عاما، أمام سلة من ست عملات منافسة، بمزيد من الضغوط على أسواق النفط بسبب ارتفاع كلفة الشراء لبقية الاقتصادات.

وبحلول الساعة 08:46 بتوقيت غرينيتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم كانون الأول/ ديسمبر بنسبة 1.40 بالمئة، أو 1.21 دولارا إلى 86.82 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر، بنسبة 1.50 بالمئة أو 1.24 دولارا إلى 80.87 دولارا للبرميل.

وتجاهلت الأسواق، ما نشرته وكالات أنباء عالمية اليوم، بشأن احتمالية خفض إنتاج النفط من جانب أعضاء تحالف "أوبك+" قبل اجتماعهم المقبل، إذ كانت التوقعات تشير لتحول الأسعار صعودا.

ويعقد تحالف "أوبك+" اجتماعه الشهري في 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لبحث تطورات السوق، واتخاذ قرار بشأن آلية الإنتاج للفترة المقبلة.

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#مزيج برنت
#النفط
#أسعار النفط

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