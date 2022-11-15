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مصر: ارتفاع نسبة البطالة إلى 7.4% مع نهاية الربع الثالث

تاريخ النشر: 15/11/2022 - 13:23

مصر: ارتفاع نسبة البطالة إلى 7.4% مع نهاية الربع الثالث
منطقة تسوق شعبية في العاصمة المصرية القاهرة (Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول

أوضحت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن معدل البطالة في سوق العمل المصرية ارتفع إلى 7.4% خلال الربع الثالث من العام 2022، قياسا على 7.2% في الربع الثاني.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية حتى نهاية الربع الثالث من العام بلغ 2.25 مليون متعطل، بارتفاع 99 ألفا عن الربع السابق.

وسجل معدل البطالة بين الذكور 1.3 مليون، فيما بلغ عدد الإناث 934 ألف أنثى في الربع الثالث من العام.

وبلغ تقدير حجم قوة العمل 30 مليونا و265 ألف فرد في الربع الثالث، مقابل 29 مليونا و985 ألف فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.9 بالمئة.

وتأثر الاقتصاد المصري بالتبعات السلبية التي خلّفتها الأزمة الأوكرانية، بارتفاع أسعار السلع الغذائية وتذبذب سلاسل الإمدادات إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة لجائحة كورونا بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.

وأبرمت مصر مؤخرا اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وصاحب هذا الاتفاق حزمة إصلاح اقتصادي، وخفض قيمة الجنيه المصري.

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#معدل البطالة في مصر
#مصر
#الاقتصاد المصري

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