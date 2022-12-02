أسعار المواد الغذائية في العالم بقيت مستقرة في نوفمبر

عرب ٤٨ / أ ف ب

بقيت الأسعار العالمية للمواد الغذائية مستقرة في تشرين الثاني/نوفمبر مع تراجع في أسعار الحبوب مرتبط خصوصا بتمديد الممر البحري الذي أقيم في البحر الأسود لتصديرها من أوكرانيا، على ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) اليوم، الجمعة.

وسجل مؤشر "فاو" لأسعار المواد الغذائية الذي يرصد التطورات الشهرية لأسعار سلة من المنتجات الأساسية في العالم، تراجعا طفيفا عن مستواه في تشرين الأول/أكتوبر و"لم يعد يزيد عن مستواه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 سوى بـ0,3%".

وبدأ مؤشر "فاو" للحبوب بالتراجع بنسبة 1,3% في تشرين الثاني/نوفمبر مع انخفاض سعر القمح 2,8% وسعر الذرة 1,7%، وهو توجه مرده جزئيا بحسب المنظمة "تمديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود".

في المقابل، فإن مؤشر أسعار الزيوت النباتية "ازداد بنسبة 2,3% في تشرين الثاني/نوفمبر، ما يضع حدا لسبعة أشهر متتالية من الانخفاض" بحسب الفاو، تحت وطأة ارتفاع أسعار زيت اللح وزيت الصويا.