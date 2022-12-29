عرب ٤٨ يتجدد
  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

أسعار النفط تتراجع بفعل تصاعد أزمة كورونا في الصين

تاريخ النشر: 29/12/2022 - 12:03

أسعار النفط تتراجع بفعل تصاعد أزمة كورونا في الصين
(Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، على وقع استمرار تسجيل السلطات الصينية، إصابات متتالية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتخشى أسواق الطاقة العالمية، إعادة فرض قيود على حركة النقل الجوي، جزئيا، مع إعلان الولايات المتحدة أنها ستطلب من المسافرين القادمين من الصين إجراء فحص كورونا.

بينما نقلت بلومبرغ، اليوم، عن مسؤولين في إيطاليا، قولهم إن 50 بالمئة من الركاب القادمين على متن طائرتين من الصين إلى مطار ميلانو، مصابون بفيروس كورونا.

وبحلول الساعة (08:02 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم آذار/ مارس بنسبة 1.55 بالمئة أو 1.30 دولار إلى 82.69 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم شباط/ فبراير بنسبة 1.50 بالمئة أو 1.18 دولار إلى 77.78 دولارا للبرميل.

والصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 10 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، وثاني أكبر مستهلك له بمتوسط يومي 13.5 مليون برميل.

بودكاست عرب 48

#أسعار النفط
#الصين
#كورونا
#كوفيد
#حركة النقل الجوي

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ارتفاع معدل البطالة في السعودية إلى 9.9 %
ارتفاع معدل البطالة في السعودية إلى 9.9 %

2022-12-29

أزمات اقتصادية متتالية تنذر بعام قاتم في 2023
أزمات اقتصادية متتالية تنذر بعام قاتم في 2023

2022-12-28

لبنان: المصرف المركزي يخفض سعر الليرة إلى 38 ألفا
لبنان: المصرف المركزي يخفض سعر الليرة إلى 38 ألفا

2022-12-27

الأكثر قراءة

الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو:

الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو: "حق حصري لليهود في أرض إسرائيل"

2022-12-28
الكنيست يصادق على

الكنيست يصادق على "قانون بن غفير"

2022-12-28
مصرع شخص جراء حريق بسبب سيجارة مشتعلة في مستشفى

مصرع شخص جراء حريق بسبب سيجارة مشتعلة في مستشفى "سوروكا"

2022-12-28
حالة الطقس: بارد وجاف حتى نهاية الأسبوع

حالة الطقس: بارد وجاف حتى نهاية الأسبوع

2022-12-28
اعتقالات بالضفة واشتباكات بالأمعري وجنين

اعتقالات بالضفة واشتباكات بالأمعري وجنين

2022-12-28