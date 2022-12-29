أسعار النفط تتراجع بفعل تصاعد أزمة كورونا في الصين

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، على وقع استمرار تسجيل السلطات الصينية، إصابات متتالية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتخشى أسواق الطاقة العالمية، إعادة فرض قيود على حركة النقل الجوي، جزئيا، مع إعلان الولايات المتحدة أنها ستطلب من المسافرين القادمين من الصين إجراء فحص كورونا.

بينما نقلت بلومبرغ، اليوم، عن مسؤولين في إيطاليا، قولهم إن 50 بالمئة من الركاب القادمين على متن طائرتين من الصين إلى مطار ميلانو، مصابون بفيروس كورونا.

وبحلول الساعة (08:02 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم آذار/ مارس بنسبة 1.55 بالمئة أو 1.30 دولار إلى 82.69 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم شباط/ فبراير بنسبة 1.50 بالمئة أو 1.18 دولار إلى 77.78 دولارا للبرميل.

والصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 10 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، وثاني أكبر مستهلك له بمتوسط يومي 13.5 مليون برميل.