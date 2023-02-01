تراجع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث تواليا

عرب ٤٨ / أ ف ب

انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في كانون الثاني/ يناير للشهر الثالث على التوالي إلى 8,5%، مقابل 9,2% في كانون الأول/ ديسمبر، بفضل استقرار أسعار الطاقة، حسبما أعلنت هيئة الإحصاء "يوروستات" اليوم، الأربعاء.

توقع خبراء استطلعت آراءهم شركة "فاكتست" أن يرتفع متوسط أسعار المستهلكين بنسبة 9% في كانون الثاني/يناير.

وبلغ التضخم ذروته في تشرين الأول/أكتوبر مسجلًا 10,6% بعد عام ونصف من الارتفاع المتواصل، الذي تسارع تحت تأثير الحرب في أوكرانيا.

على غرار تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، يُفسَّر تباطؤ التضخم الشهر الماضي بشكل أساسي بارتفاع أقلّ حدة للأسعار في قطاع الطاقة (الكهرباء، الغاز، النفط...)، إذ إن أسعار العام الماضي التي تجري المقارنة بناءً عليها، كانت أصلًا مرتفعة جدًا.

يبقى هذا العنصر من المؤشر، ذلك الذي شهد أعلى معدل ارتفاع سنوي في كانون الثاني/يناير، لكنّه يتراجع بشدة إلى 17,2%، مقابل 25,5% في كانون الأول/ديسمبر، بحسب "يوروستات".

ففي تشرين الأول/ أكتوبر، بلغ متوسط ارتفاع أسعار الطاقة 41,5% في منطقة اليورو.

في المقابل، يتواصل تسارع ارتفاع أسعار الغذاء (بما في ذلك المشروبات الكحولية والتبغ) وبلغ 14,1% في كانون الثاني/ يناير، مقابل 13,8% في كانون الأول/ ديسمبر.

وينطبق ذلك أيضًا على أسعار السلع الصناعية التي ارتفعت بنسبة 6,9% على أساس سنوي، أي أكثر بـ0,5 نقطة مئوية مقارنةً بكانون الأول/ديسمبر.

في قطاع الخدمات، تباطأ التضخم بشكل طفيف ليبلغ 4,2% (-0,2%).

بين الدول العشرين في منطقة اليورو، سُجّلت معدّلات التضخم الأدنى في كانون الثاني/ يناير في إسبانيا ولوكسمبورغ عند 5,8% في البلدين.

وفرنسا (7%) هي من بين الدول الأفضل حالًا، متقدّمةً على إيطاليا (10,9%). أما أرقام ألمانيا فليست متوفرة بعد.

كما في الأشهر السابقة، سجّل معدّل التضخم الأعلى في دول البلطيق فبلغ في لاتفيا 21,6% وإستونيا 18,8% وليتوانيا 18,4%، بحسب بيانات "يوروستات".