صعود قويّ للعملات المشفّرة وخبراء يتوقّعون أن يليه هبوط حادّ

جاء هذا الصعود بعد إصدار بيانات أسعار المنتجين في أميركا، أمس الخميس، والتي رسمت ملامح السياسة النقديّة التي سيتّبعها الفيدراليّ الأميركيّ فيما يخصّ معدّلات الفائدة

ارتفعت أسعار العملات الرقميّة المختلفة، اليوم الجمعة، وسط تداولات وصفها خبراء التشفير بالقويّة. وارتفعت عملة إيثيريوم بنحو 10٪ على الصعيد اليوميّ، لتسجّل أعلى نسبة ارتفاع خلال الأشهر الماضية.

ودفع هذا التحرّك الصاعد للعملات المشفّرة، عملة إيثيريوم، إلى نحو 253 مليار دولار في مجمل قيمتها السوقيّة، حيث وصلت العملة في أقصى صعود لها قبل سنتين إلى نحو 569 مليار دولار، من مجمل القيمة السوقيّة.

وجاء هذا الصعود بعد إصدار بيانات أسعار المنتجين في أميركا، أمس الخميس، والتي رسمت ملامح السياسة النقديّة التي سيتّبعها الفيدراليّ الأميركيّ فيما يخصّ معدّلات الفائدة.

ويتوقّع خبراء تشفير أن يكون هناك هبوط كبير في أسعار العملات الرقميّة بعد هذا الصعود، خاصّة مع توقّعات زيادة أسعار الفائدة بنسب قويّة وحادّة من قبل الفيدراليّ الأميركيّ.

وقبل نحو أسبوع، تراجعت عملة بتكوين إلى 27700 دولار، ليتلوها صعود قويّ تجاوز الـ30 ألف دولار، لتسجّل أكبر ارتفاع لها منذ 10 أشهر.

ويتداول سعر البتكوين بإيجابية قوية الآن ليخترق مقاومة العلم الصاعد وينجح بتحقيق الهدف الإيجابي الأول المنتظر عند 30700.00، معززاً فرص استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير.